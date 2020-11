Neuruppin

Er hat Fußball und Schlagzeug aufgegeben, um sich mit ganzer Kraft für die Umwelt einzusetzen: Elias Rendler aus Neuruppin hat überhaupt keine Lust sich mit der Verschmutzung des Planeten und der schleichenden Erderwärmung abzufinden.

Deshalb hat der 13-Jährige in diesem Sommer seinen Youtube-Kanal „Planet Zukunft“ gestartet. „In meinen Kanal investiere ich meine ganze Freizeit“, sagt Elias. Auf der Plattform lädt der Jugendliche, der sich auch bei „Fridays for Future“ engagiert, fast im Wochenrhythmus Videos hoch.

Vom Umwelt-Aktivisten zum Jury-Mitglied

In denen ruft Elias etwa zum Müllsammeln vor der eigenen Haustür auf oder spricht mit Umweltexperten über den Klimawandel und Greta Thunberg. Mit einigem Reichweite-Erfolg: Elias hat inzwischen schon 127 Abonnenten.

Sein vorbildliches Engagement hat dem Schüler einen Platz in der Kinderjury des diesjährigen „Kika-Awards“ beschert. Bei der vom Jugendsender Kika, dem ZDF und der ARD ausgelobten Award werden Kinder und Jugendliche mit ihren gesellschaftlich relevanten Projekten und innovativen Ideen in fünf Kategorien ausgezeichnet.

Am Freitagabend findet die Verleihung des „Kika-Awards“ statt. Quelle: BAVARIA Entertainment

Fünf Preiskategorien für Jugendprojekte

Die Preiskategorien sind: sozial-politischer Einsatz, kluge Erfindungen, verantwortungsvolle Mediennutzung, Kinderbeteiligung und – nicht nur für Elias ganz wichtig –Umweltaktivismus. Das große Finale des Wettbewerbs soll an diesem Freitagabend live aus Dortmund ab 19.30 Uhr bei Kika übertragen werden.

„Über meinen Youtube-Kanal hat mich ein Kika-Mitarbeiter angesprochen und mich gefragt, ob ich bei der Kinderjury mitmachen möchte“, erzählt Elias. „Da habe ich nicht lange überlegt und einfach Ja gesagt.“

Die Aufgabe der zehnköpfigen Experten-Jury war es, im Vorfeld über vier der fünf Sieger-Projekte zu entschieden. Das fünfte Projekt wird am Freitag live in der Show durch die Zuschauer gekürt, per Onlineabstimmung auf www.voting.kika.de und per Telefon.

Kinder bewerten sich auf Augenhöhe

„Ich finde die Idee super, dass Kinder sich auf Augenhöhe bewerten und so Erwachsene auf gute Projekte und wichtige Themen aufmerksam gemacht werden“, sagt Umweltaktivist Elias. Ihm sei die Abstimmung in der Jury nicht leicht gefallen. „Es sind sehr spannende Projekte dabei und ich dachte mir nur so: Mann, da wäre ich nicht drauf gekommen!“

Ohne vorab schon zu viel zu verraten, habe er einen klaren Favoriten in der Kategorie Umwelt. „Ich bin auf die Auswahl wirklich gespannt“, sagt der Schüler. Zusammen mit den anderen Jury-Mitgliedern wird Elias am Freitag live zur Award-Show dazugeschaltet.

Umweltengagegement ist für Elias Herzenskategorie

In seiner Herzenskategorie stehen drei Projekte zur Auswahl. Darunter die Aktion „Ein Euro für einen Baum“ der 12-jährigen Pia-Emilie aus Bielefeld.

Die Schülerin hat in Absprache mit dem Umweltamt in ihrer Heimatstadt einen Spendenaufruf gestartet, bei dem jeder Interessierte einen Baum im Bielefelder Stadtwald für nur einen Euro pflanzen konnte.

Das Ergebnis ihrer groß angelegten Kampagne in Schulen, unter Freunden, Familien und Nachbarn konnte sich tatsächlich sehen lassen: 1.700 Euro bedeuteten 1.700 gesunde Bäume für den Bielefelder Stadtwald. „Ich finde es erstaunlich, was Kinder schon für tolle Ideen haben“, sagt Elias.

Dank des Spendenaufrufs einer Schülerin konnten in Bielefeld 1700 neue Bäume gepflanzt werden. Quelle: Thomas Wachs

Nachhaltig im Fokus

Ob das Baum-Spende-Projekt aus Bielefeld Elias’ Zuschlag gefunden hat, wird man morgen erfahren. Vielleicht haben den Schüler ja auch die zwei anderen zur Auswahl stehenden Projekte in der Umwelt-Kategorie überzeugt.

Da wäre zum einen noch die Schülerfirma „The Green Club“ aus Essen, die von Schülern der 11. Jahrgangsstufe geleitet wird. Das Projekt setzt sich für ein nachhaltiges Schulleben und eine grüne Zukunft ein, in dem „The Green Club“ Nachhaltigkeitsseminare für Firmen, Schulen und Privatpersonen gibt.

Schwierige Entscheidung bei drei spannenden Projekten

Doch auch das Schülernetzwerk „Community Klima“ für Umweltschutz und Klima hat gute Chancen, den „Kika-Award“ zu gewinnen. Drei Jugendliche haben dabei eine Plattform gegründet, auf der Ideen und Aktionen zur nachhaltigen Entwicklung ausgetauscht werden oder neu ins Leben gerufen werden können – von Schülern aus ganz Deutschland, niedrigschwellig per WhatsApp-Gruppe.

Ob auch Elias Rendler aus Neuruppin zu den bereits über 100 Chatgruppenmitgliedern des Umwelt-Netzwerkes zählt, wird man am Freitagabend erfahren.

Von Jérôme Lombard