Neuruppiner Schulen setzen vermehrt auf Grüne Klassenzimmer

Neuruppin

Der Unterricht im Freien erlebt derzeit wegen der Corona-Pandemie einen kleinen Boom in Deutschland. Für die Neuruppiner Wilhelm-Gentz-Schule ist indes Unterricht im grünen Klassenzimmer nichts Besonderes. „Der wird in den normalen Unterricht eingebunden“, sagt Schulleiterin Kathrin Tokar. Für Mathe, wenn beispielsweise die Größe von Beeten berechnet werden soll, biete sich das ebenso an, wie für den Deutsch-, den Kunst- oder den Englischunterricht.

„Die Präsentation eines Gedichtes in einer schönen Atmosphäre hat doch viel für sich“, sagt Tokar. Unterricht im Grünen biete sich für jedes Fach an, ist die Schulleiterin überzeugt. „Wer das will, findet einen Weg. Und wer es nicht will, findet Gründe dafür.“

Gentzschule hat seit 2013 ein grünes Klassenzimmer

An der Gentzschule gibt es seit 2013 nicht allein ein grünes Klassenzimmer, das im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes eingerichtet wurde, sondern seit 30 Jahren auch einen Schulgarten, den die Grundschüler pflegen.

Kinder von sogenannten Outdoorklassen kommen deutlich öfter in Bewegung als Schüler, die lediglich in Klassenzimmern büffeln. Das hat der Sportwissenschaftler Christoph Mall von der Technischen Universität München herausgefunden. Zudem sei die Lernmotivation deutlich höher als im herkömmlichen Unterricht.

Neuruppin, Einschulung, Wilhelm-Gentz-Schule, grünes Klassenzimmer Quelle: Andreas Vogel

Auch Anke Allert nutzt die Draußenflächen der Grünen Schule Wustrau gerne für ihren Unterricht. Mit ihren Schülern geht die Deutschlehrerin, die die Schulleiterin zugleich in ihrer Abwesenheit vertritt, regelmäßig ins Freie – zum Lesen. „Es funktioniert wunderbar draußen“, sagt Allert. Bei einigen Schülern sogar „ein Stück weit besser“. Sie seien motivierter, so Allerts Eindruck, „freudiger“.

Grüne Schule Wustrau hat beste Bedingungen für Unterricht im Freien

Die Grüne Schule Wustrau hat beste Bedingungen für einen Unterricht im Freien – alle Klassenzimmer haben eine Tür nach draußen. „Wir nutzen die Umgebung für den Unterricht“, sagt Allert. Voraussichtlich schon ab der nächsten Woche sollen draußen wieder Tische und Stühle aufgestellt werden. Wenn es das Wetter erlaubt, wird Allert mit den Schülern ein Mal wöchentlich draußen sein.

„Wir machen das spontan“, sagt Allert. Jeder Pädagoge entscheidet selbst, ob und wann er mit den Kindern nach draußen geht. Es mache ein bisschen mehr Arbeit. Schließlich müsse der Unterricht anders vorbereitet werden. „Doch die Voraussetzungen sind da“, sagt Allert. „Man muss sie nur nutzen.“

Das Grüne Klassenzimmer bietet ein Freizeitprogramm während der Sommerferien für Kinder an. Quelle: Mariella Doblhofer

An der Neuruppiner Rosa-Luxemburg-Schule wurde der Unterricht noch kaum nach draußen verlegt. Wenn es jetzt dauerhaft wärmer wird, werden seine Kollegen aber sicher wieder die eine oder andere Stunde mit den Schülern in der Natur verbringen, sagt Schulleiter Matthias Kamnick.

Allerdings auch nicht mehr Zeit als sonst. „Wir nutzen auch ohne Corona das Grüne Klassenzimmer“, sagt Kamnick. Vor allem beim Sachkundeunterricht kommt der zum Einsatz. Aber auch für den Leseunterricht steht ein Stuhlkreis im Garten der Grundschule.

Unterrichten im Grünen als besonderes pädagogisches Konzept

Das Unterrichten im Grünen als besonderes pädagogisches Konzept in der Pandemiezeit sei indes derzeit kein Thema in der Bildungseinrichtung. Das Hygienekonzept der Schule reiche aus, um mit den Schülern drinnen vernünftig arbeiten zu können.

Kamnick kann sich auch nicht vorstellen, dass demnächst alle auf einmal unter freien Himmel den Lehrstoff vermitteln. „Wir können ja nicht den ganzen Garten bestuhlen“, sagt er und lacht.

Gehegt-gepflegt: Grünes Klassenzimmer Quelle: Cornelia Felsch

Auch in der Neuruppiner Gentzschule wird der Unterricht nur sporadisch nach draußen verlegt. „Das hängt vom Wetter ab“, sagt Schulleiterin Tokar. Klar ist aber schon, dass der Schulanfang für die Erstklässler wieder im grünen Klassenzimmer begangen wird. Das kommt auch bei den Eltern gut an – weil bei der Zeremonie alle an der frischen Luft sitzen können und nicht in stickigen Räumen ausharren müssen. Die Klassenzimmer werden anschließend bei einem Rundgang besichtigt. Und wer will, kann sich dabei auch den Schulgarten anschauen.

Von Celina Aniol, Frauke Herweg, Andreas Vogel