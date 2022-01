Neuruppiner Seniorin mit Telefon-Betrugsmasche abgezockt: Polizei fahndet nach Betrügerin

Neuruppin

Bereits am 3. September erhielt eine 82-jährige Neuruppinerin den Anruf einer Unbekannten, die sich als Tochter der Seniorin ausgab und erklärte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Anschließend wurde das Telefon an einen vermeintlichen Polizisten gereicht, der mitteilte, dass nur gegen Kaution von 22.000 Euro die Tochter entlassen werden könne.

Neuruppinerin glaubte den Schwindel und zahlte 22.000 Euro

Die 82-Jährige glaubte den Schilderungen und fiel auf die Betrugsmasche herein. Der Treffpunkt für eine Übergabe wurde in Potsdam festgelegt, wo die Neuruppinerin einer Geldabholerin das Bargeld übergab. Mit Hilfe der Zeugin konnte ein Phantombild erstellt werden.

Die Unbekannte ist von kräftiger Statur, zirka 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hatte blonde Haare. Am Tattag trug sie ein schräg weiß-blau gestreiftes Sweatshirt.

Die Polizei sucht per Phantombild nach der Frau, die das Geld abholte

Die Polizei bittet Zeugen, die die Frau erkennen oder am Tattag in Potsdam bemerkt haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizei Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 0331/35 40 zu melden.

Eine 68-Jährige Neuruppinerin fiel nicht auf den Trick herein

Die Masche ist bei Kriminellen beliebt: Erst am Montag wieder erhielt eine 68-jährige Neuruppinerin einen Anruf von einer vermeintlichen Polizistin aus Leipzig. Die Tochter der 68-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, hieß es – nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 28.000 Euro könne die Untersuchungshaft abgewendet werden, so die Betrügerin am Telefon.

Die Seniorin reagierte aber richtig. Sie rief ihre Tochter an, durchschaute den Schwindel und erstattete danach eine Anzeige.

Von MAZonline