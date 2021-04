Neuruppiner Stadtwerke bauen E-Ladesäulen-Netz in Ostprignitz-Ruppin aus

Neuruppin

Die Förderung von Elektrofahrzeugen und der Bau weiterer E-Ladesäulen in Ostprignitz-Ruppin scheint sich auszuzahlen: Denn seit Juni 2020 hat sich die Zahl der voll elektrischen Fahrzeuge in der Region fast verdoppelt.

Waren bei der Kfz-Zulassungsstelle in Neuruppin im Juni 2020 genau 120 Elektrofahrzeuge im Landkreis registriert, also ohne sogenannte Hybridautos, waren es am 28. April bereits 237 voll elektrische Fahrzeuge.

Der Landkreis schaffte sich schon 2017 ein E-Auto an

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) führte diese Entwicklung am Mittwoch darauf zurück, dass inzwischen nahezu alle Regionen in Ostprignitz-Ruppin mit einer Ladestation ausgestattet sind. Derartige Ladesäulen, die von den Neuruppiner Stadtwerken betrieben werden, gibt es längst nicht allein in der Fontanestadt, sondern auch in Fehrbellin, Lindow, Rheinsberg, Neustadt, Kyritz, Heiligengrabe, Wittstock und Wusterhausen. „Es ist ein entspanntes Reisen mit dem E-Mobil im Landkreis möglich“, sagte Reinhardt, der selbst seit Herbst 2017 mit einem E-Auto unterwegs ist. Damals hatte sich die Kreisverwaltung einen ersten vollelektrischen Dienstwagen geleast.

Am Mittwoch eröffneten Landrat Reinhardt, Guido Gerlach, Prokurist der Neuruppiner Stadtwerke, und Christian Fahner, Chef der Wirtschaftsfördergesellschaft REG eine Ladesäule in der Nähe des Oberstufenzentrums (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee. Knapp 18.000 Euro haben die Stadtwerke dafür investiert, wobei das Projekt mit 60 Prozent gefördert wird.

Stadtwerkechef: Der Kreis ist führend in der Mark

Die Ladesäule am OSZ ist eine von fünf, die in Kooperation mit der Sparkasse und der REG aufgestellt wurde. Dieser Gemeinschaftsverbund sei einmalig und zeige das Potenzial des Kreises, wenn Partner zusammen arbeiten, lobte Nico Ruhle (SPD). Der Neuruppiner Bürgermeister rechnet dadurch mit einem weiteren Plus für den Tourismus in der Region, da vor allem Schweden und Norweger schon seit Jahren auf E-Mobilität setzen.

„Wir sind mit unserem System an E-Ladesäulen im Landkreis führend in Brandenburg und vielleicht sogar in Ostdeutschland “, sagte Neuruppins Stadtwerkechef Thoralf Uebach. Das bewiesen die zahlreichen Nachfragen.

Bezahlen mit der Sparkassenkarte?

Das Konzept für die E-Ladesäulen in Ostprignitz-Ruppin hat die REG entwickelt. „Wir bringen uns als Partner praktisch ein“, betonte Sparkassenchef Markus Rück. Demnach könnten viele Ladepunkte noch ausgebaut werden. Zudem soll das Bezahlen an der Ladesäule ab Sommer auch per Sparkassenkarte möglich sein.

Neuruppins Stadtwerke planen indes bereits weitere E-Ladesäulen. Bis Anfang 2022 soll es in Ostprignitz-Ruppin 32 Ladestationen mit 66 Ladepunkten geben. Zudem interessieren sich derzeit verstärkt Einzelhändler und Gastronomen wegen eines neuen Förderprogramms des Bundes für E-Ladesäulen. „Damit sind wir aber noch ganz am Anfang“, sagte Stadtwerke-Prokurist Gerlach.

Das gilt auch für die Zahl der Elektroautos in Ostprignitz-Ruppin. Denn derzeit sind im Landkreis etwa 76.000 Fahrzeuge zugelassen – Elektroautos machen also noch nicht einmal ein Prozent aller Fahrzeuge in Ostprignitz-Ruppin aus.

Sparkassenchef Markus Rück (l.) und Stadtwerkechef Thoralf Uebach an der neuen E-Ladesäule. Quelle: Henry Mundt

Von Andreas Vogel