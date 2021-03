Neuruppiner Stadtwerke wollen mehr Trinkwasser fördern

Neuruppin

Angesichts des Weltwassertages am Montag, 21. März, appellieren die Neuruppiner Stadtwerke an ihre Kunden, achtsam mit dem kostbaren Nass umzugehen. „Wasser ist ein Lebensmittel, das wir für die Toilettenspülung und das Wässern von Grün im Garten verwenden“, sagte am Freitag Guido Gerlach, Prokurist und kaufmännischer Leiter des städtischen Unternehmens.

Demnach ist der Verbrauch von Wasser für das Duschen und Waschen in den Neuruppiner Haushalten zwar seit Jahren nahezu konstant, deutlich zugenommen hat jedoch seit 2018 der Verbrauch, um die Pflanzen und den Rasen im Garten auch in den heißen Sommermonaten nicht verdorren zu lassen. Etwa 150.000 Kubikmeter Wasser wurden im vergangenen Jahr bei den Stadtwerken über den Gartenwasserzähler abgerechnet.

Stadtwerke: Den Garten besser in der Nacht wässern

„Automatische Beregnungsanlagen sind sehr populär“, so Gerlach. Die Stadtwerke würden es begrüßen, wenn die Anlagen im Sommer wenigstens in der Nacht in Betrieb wären und nicht in den Morgen- und Abendstunden. Das wäre auch besser für die Pflanzen. Mit einer Zeitschaltuhr, ließe sich das auch recht einfach einstellen, weiß Gerlach.

Etwa 70 Prozent des Trinkwassers der Neuruppiner wird über das Wasserwerk in der Gentzstraße an die Haushalte verteilt. Das Wasserwerk filtert das Wasser, das aus einem Reservoir in der Nähe sowie einem aus Stendenitz stammt. Letzteres habe eine sehr hohe Qualität und müsse kaum aufgearbeitet werden, sagte Roland Schröder (42), Abteilungsleiter Trinkwasser bei den Stadtwerken. Das Trinkwasser aus dem Stendenitzer Reservoir ist mehrere 100 Jahre alt und stammt aus einer Tiefe von gut 80 Metern. Belastet mit Düngemitteln oder anderen Schadstoffen ist es nicht. Wöchentlich prüfen die Stadtwerke die Qualität des Trinkwassers, dazu kommen jährlich mindestens vier Prüfungen einer Landesbehörde.

Das kostbarste Gut der Erde

Wegen der großen Nachfrage wollen die Stadtwerke künftig pro Tag 2500 Kubikmeter aus dem Reservoir in Stendenitz abpumpen, statt derzeit 1400 Kubikmeter. Das wird vom Land aber nur genehmigt, wenn dadurch der Grundwasserspiegel in dem Gebiet nicht deutlich sinkt.

Der Weltwassertag, der seit 1993 begangen wird, erinnert daran, dass Wasser das kostbarste Gut auf der Erde ist.

Von Andreas Vogel