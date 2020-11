Würgereiz ade: Mit modernen Scannern können Zahnärzte Gebissabdrücke nehmen. Die Scans eines Patienten können dann in Laboren mit der entsprechenden Software bis zum fertigen Zahnersatz weiterverarbeitet werden. Die Ruppin Zahntechnik GmbH bietet diesen Service seit Kurzem an –und sieht damit seine Marktführerposition in der Region gestärkt.