Herausforderung im Neuruppin Neubaugebiet: 100 Wohnungen in der Otto-Grotewohl-Straße werden im bewohnten Zustand saniert, weil es für die Mieter keine Ausweichmöglichkeit gibt. Insgesamt will die NWG im nächsten Jahr etwa 9,5 Millionen Euro investieren.

Die Wohnhäuser der NWG an der Otto-Grotewohl-Straße 17-24 in Neuruppin sollen in den Jahren 2022 und 2023 saniert werden. Quelle: Henry Mundt