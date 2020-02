Tierpark Kunsterspring: Der Wolf Solo lebt jetzt in Wolgast

Kunsterspring

Solo, der Wolf, hat Abschied vom Tierpark Kunsterspring genommen. Der Tierparkleiter Peter Mancke brachte das fast sechsjährige Tier am Dienstag in den Wolgaster Familientierpark. Mit zwei dort bereits lebenden Wölfinnen soll Solo ein neues Rudel gründen.

„Natürlich war da bei mir auch irgendwo Abschiedsschmerz“, sagt Mancke, der Solo bei seiner Ankunft im neuen Gehege beobachtet hat. Denn Solo ist für den Tierpark Kunsterspring durchaus ein besonderer Wolf: Er war der erste eigene Wolfsnachwuchs im Neuruppiner Tierpark. Der erste Wolf, der nicht von Menschenhand aufgezogen wurde. „Ein sehr schöner Wolf“.

Wolf Solo soll nicht mehr allein sein

In den vergangenen vier Jahren hat Solo in einem eigenen Gehege gelebt – in unmittelbarer Nachbarschaft zu den anderen fünf Kunsterspringer Wölfen. Der Tierpark wollte so verhindern, dass es zwischen Solo – einem Rüden mit Alphawolf-Ambitionen – und den anderen Wölfen zu ernsthaften Beißereien kommt. Als Peter Mancke bei einer Zoo-Tagung hörte, dass der Wolgaster Tierpark einen Wolfsrüden sucht, bot er an, Solo dorthin abzugeben. „Natürlich wäre es schön für ihn, wenn er seine eigenen Jungen mit aufziehen könnte“, sagt Mancke. „Wölfe sind sehr soziale Tiere.“

Solo ist in Wolgast zunächst in ein eigenes Gehege gezogen. „Die Mädels sind gleich nebenan“, sagt Mancke. Der Wolf aus Brandenburg soll sich zunächst an seine neue Umgebung und die beiden Nachbarinnen gewöhnen. Erst dann sollen die Tiere zusammengebracht werden. „Mal sehen, wie sie Solo aufnehmen.“

Neues Gehege im Tierpark Wolgast

Der Wolgaster Tierpark hatte in den vergangenen Monaten seine alte Wolfsanlage komplett umgestaltet. Für das künftige Rudel wurden ein Teich und eine erhöhte Liegeplattform angelegt, berichtet die Ostseezeitung. Erste Annäherungsversuche zwischen den Wölfen hat Peter Mancke am Dienstag bereits beobachtet. „Die haben sich gesehen und geschnuppert.“

Für den Transport nach Wolgast war Solo in Narkose gelegt worden. „Da ist immer auch ein Quäntchen Glück dabei“, sagt Mancke. „Aber es hat alles geklappt.“ Nach zweieinhalb Stunden Fahrt konnte er Solo in Wolgast abgeben – rechtzeitig bevor das Tier aus seinem Narkoseschlaf erwachte.

In Kunsterspring geboren

Solo war im April 2014 im Tierpark Kunsterspring geboren worden. Damals ein eigentlich ungeplanter Wolfsnachwuchs. Anders als die bisherigen Jungtiere, die aus anderen Tierparks gekommen waren und durch die Aufzucht mit der Flasche früh an die Nähe des Menschen gewöhnt waren, wuchs Solo mit seiner Mutter Kaya und dem Ziehvater Kaunas auf. Er war deshalb immer eine Spur wilder als seine Tierpark-Artgenossen.

Als Solo zwei Jahre alt war, trennte das Tierpark-Team ihn schließlich von den übrigen Wölfen. Zu häufig hatte sich Solo als Chef behaupten wollen. Allerdings waren die beiden Gehege die ganze Zeit nur durch einen Schafsweidezaun getrennt. „Dass das so lange geklappt hat, zeigt eigentlich, dass die Wölfe sich gut kannten“, sagt Mancke.

Wettrennen am Zaun

Zwar hat der Neuruppiner Tierparkleiter häufig beobachtet, wie sich Solo mit den anderen Wölfen Wettrennen am Zaun geliefert hat. Trotzdem hätte er sich für den Wolf ein Leben in einem richtigen Rudel gewünscht. Der Umzug nach Wolgast sei deshalb auch eine Chance für das auffallend schlanke und drahtige Tier. „Wir wollen natürlich, dass es ihm gut geht.“

In Kunsterspring leben jetzt noch fünf Wölfe – die beiden Wölfe Juri und Aslan und die drei Brüder Arik, Bela und Boris. Das Trio war im Mai 2018 vom Tierpark Perleberg nach Kunsterspring gekommen – damals gerade mal 16 Tage alt. Auch Juri und Aslan wurden einst in Perleberg geboren. Dass die Kunsterspringer Wölfe eine reine Herrenmannschaft sind, habe durchaus auch Vorteile, sagt Peter Mancke – es kommt zu weniger Konflikten.

Von Frauke Herweg