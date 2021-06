Der 17-jährige Magnus Müller aus Neuruppin hat sein Abitur bestanden und möchte nun einen Freiwilligendienst in Indien oder Südafrika machen. Nicht, um zu urlauben, sondern um dort Kinder zu unterrichten und mit ihnen Sport zu machen. Doch noch fehlt ihm das Geld für die Reise.

Hat das Abi in der Tasche: Magnus Müller aus Neuruppin will Kindern am anderen Ende der Welt helfen. Quelle: Henry Mundt