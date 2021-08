Neuruppiner entdecken gestohlenes Fahrrad – mit Fahrer

Neuruppin

Kaum hatte eine Familie am Donnerstagnachmittag in der Neuruppiner Polizeiinspektion gemeldet, dass dem Sohn sein Fahrrad gestohlen worden war, da sahen die Eltern auf der Straße einen 14-Jährigen mit eben diesem Fahrrad vorbeifahren. Die Eltern hielten den Jugendlichen fest und informierten die Polizei.

Fahrrad angeblich im Internet gekauft

Die Beamten befragten den 14 Jahre alten Neuruppiner – der gab an, das Rad auf einer Internetplattform gekauft zu haben. In der Nacht zuvor habe er sich zur Übergabe mit dem Verkäufer getroffen. Allerdings war das Rad erst am Vormittag darauf von einem Schulhof gestohlen worden.

Die Beamten übergaben der Familie das Fahrrad und leiteten neben dem Strafverfahren wegen Diebstahls auch eins wegen Verdachts der Hehlerei ein.

Von MAZ-online