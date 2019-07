Neuruppin

Der Verschönerungsvereien war am schnellsten. Schon im Mai hat er den Kreisel an der St.-Georgs-Kapelle in Neuruppin mit Dutzenden frischen, kräftigen Rosenbüschen bepflanzt, auf dass in diesem Sommer alles schön und reichlich blühe. Der Verein hat damit die 1000 Euro, die er aus dem ersten Neuruppiner Bürgerh...