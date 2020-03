Neuruppiner singt bei „The Voice Kids“

Neuruppin

Ein Millionenpublikum wird am Sonntagabend im Fernsehen die neueste Auflage von „ The Voice of Germany Kids“ verfolgen – und dabei auch Leroy Erxleben aus Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) kennenlernen. Denn für den 13-Jährigen von der Fontaneschule hat sich mit der Teilnahme an der Castingshow, die es seit 2011 in Deutschland gibt, schon jetzt ein Traum erfüllt.

Leroy: „Das war mein größter Traum“

„Ich wollte schon immer dabei sein, das war mein größter Traum“, sagt Leroy, der seit drei Jahren Sänger bei der Band Joker ist, die im vergangenen Jahr einen Bandwettbewerb im Havelländischen Ribbeck sowie den Fontane-Songcontest in Neuruppin gewann.

Leroy Erxleben mit seiner Mutter Doreen Biemann Quelle: Andreas Vogel

In Absprache mit seinen Eltern bewarb sich Leroy im Herbst für den sogenannten Last-Chance-Day in Berlin. An seinem Geburtstag erfuhr er, dass er zum Vor-Casting eingeladen ist. „Das war ein tolles Geschenk.“ Er sang drei selbst ausgewählte Lieder und muss dabei unter den insgesamt 6000 Bewerbern einen besonders guten Eindruck hinterlassen haben. Denn Leroy wurde auch zum Casting eingeladen, das bereits aufgezeichnet wurde und am Sonntag ab 20.15 Uhr bei Sat 1 zu sehen ist.

Lena , Sasha und Max Giesinger in der Jury

„Ich war mega aufgeregt, aber beim Singen hat sich das gelegt“, sagt der Neuruppiner. Er darf natürlich nicht verraten, ob er es in die nächste Runde geschafft hat, weil sich nach seiner Präsentation einer oder gar mehrere Juroren zu ihm umgedreht haben. In der Jury sitzen so bekannte Sänger wie Lena Meyer-Landrut, Sasha, Max Giesinger sowie Lukas Nimscheck und Florian Sump von der Band „Deine Freunde“.

Mutter Doreen Biemann ist unheimlich stolz auf Leroy. „Er war schon immer künstlerisch veranlagt, hat gern gesungen, gemalt und auch getanzt.“ Zudem schminkt er gern sich und auch seine Mutter regelmäßig, wenn sie mal ausgehen will. „Ich will mal Sänger oder Make-up-Artist werden“, sagt Leroy. Seine Kreationen postet der Schüler auf seinem Instagram-Account, der gut 400 Abonnenten hat.

Einen Sänger für die Band „Joker“ gesucht

Als Sänger entdeckt hat ihn Hans Bröge von der Jugendkunstschule. Bröge suchte vor drei Jahren einen Sänger für die Band „Joker“ und ist froh, Leroy gefunden zu haben, der seit seinem neunten Geburtstag einmal wöchentlich Gesangsstunden nimmt. „Er ist ein Pfundskerl und wirkt fast schon wie ein Profi.“ Auch Bröge war natürlich bei der Aufzeichnung in Berlin dabei.

Am Sonntag will die Familie mit Freunden bei einer kleinen Party „ The Voice Kids“ verfolgen. „Ich bin gespannt. Man sieht ja beim Singen nicht, wie man gefilmt wird“, sagt Leroy. Er glaubt, dass seine musische Ader vielleicht von seiner Oma stammt. „Sie hat früher auch viel und gern gesungen und war auch in einem Chor.“

Egal, wie die Show am Sonntag ausgeht – Leroy versucht, mit seinem Auftritt bei „ The Voice Kids“ normal umzugehen. „Ich habe mich dadurch nicht geändert“, sagt er. Darüber dürfte auch Hans Bröge froh sein. Der Lehrer hat Leroy für das Probenlager in der nächsten Woche in Gnewikow fest eingeplant. Schließlich soll die Joker-Band beim Neuruppiner Mai- und Hafenfest zu erleben sein.

Von Andreas Vogel