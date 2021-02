Neuruppin

„Das ist doch ein absolutes Desaster“, etwas anders fällt dem Neuruppiner Thomas Nippraschk zur gegenwärtigen Lage vieler Schüler nicht ein. Wegen der Pandemie haben die Schulen geschlossen. Unterricht findet seit Monaten vor allem auf Distanz statt. Die Kinder und Jugendlichen sind zu Hause oft auf einen Computer angewiesen, um alle Aufgaben lösen zu können. Aber was machen diejenigen, die sich keinen eigenen Computer leisten können?

Viele Gemeinden haben längst neue Rechner für ihre Schulen bestellt. Neuruppin hat sogar mehr als 500 Tablets bei einer Firma geordert. Doch angekommen sind die bisher in der Fontanestadt nicht. Thomas Nippraschk schüttelt den Kopf: „Die Computer werden genau jetzt gebraucht.“

Die MAZ hatte vor einigen Tagen berichtet, wie schwierig die Computerausstattung vieler Schulen und Schüler bisher ist. Als er davon las, reifte bei dem Neuruppiner ein Entschluss: Gemeinsam mit seiner Frau wollte er helfen, wenigsten etwas.

Auch Freunde und Bekannte haben gespendet

Bei Freunden und Bekannten warben sie für die Idee und sammelten Geld. Dabei kam dank vieler Unterstützer so viel zusammen, dass Thomas Nippraschk am Mittwoch vier nagelneue Laptops an die Fontaneschule in Neuruppin übergeben konnte – die ihrer Art letzten, die ein Neuruppiner Händler noch hatte. Ein fünfter soll demnächst noch folgen. Mit dem Informatiklehrer hatte der Neuruppiner vor dem Kauf abgesprochen, welche Geräte die Schule überhaupt gebrauchen kann.

Rektorin Angela Rohwer war begeistert. „Wir haben einen großen Bedarf“, sagt sie. Es gebe etliche Schüler, die dringend einen Computer brauchen, aber keinen zur Verfügung haben.

Gründlich hatten die Lehrer abgewogen, wer die vier gespendeten Laptops künftig nutzen kann. „Sie werden gleich sechs unserer Schüler zugute“, sagt Angela Rohwer. Denn einige können gleich von zwei Geschwistern genutzt werden, die dieselbe Schule besuchen, wenn auch in verschiedenen Klassen.

Viele Schulen warten auf dringend benötigte Computer

Die Schulleiterin erwartet, dass auch die anderen Schüler demnächst Computer erhalten. „Aber die kommen frühestens im März“, sagt sie.

Ein Problem, vor dem Schulen in ganz Deutschland gerade stehen. Zwar stellt der Bund schon 2019 Geld für den Kauf von Computertechnik bereitgestellt. Doch bis die Länder das auf die Gemeinden verteilt hatten, dauert es lange. Und dann bestellten tausende Kommunen in ganz Deutschland gleichzeitig Geräte. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Computerchips weltweit ohnehin Mangelware sind.

Die Stadt Potsdam hatte schon im Dezember aufgerufen, Computer für den Distanzunterricht von Kindern aus sozial schwachen Familien zu spenden. Thomas Nippraschk hofft, dass sich auch in Neuruppin noch mehr Spender finden und das tun.

Neuruppin hat 533 Tablets für seine Schulen bestellt

Denn Neuruppin wartet nach wie vor auf die Lieferung für seine Schulen. In dieser Woche sollte eigentlich 533 Notebooks plus Zubehör und 20 Ladewagen in Neuruppin ankommen, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott am Donnerstag: „Bis heute sind sie allerdings noch nicht eingetroffen.“

Sobald die Geräte geliefert sind, müsse sie eingerichtet werden. Das werde etwa ein bis zwei Wochen dauern. Zudem gibt es nicht überall in den Schulen bisher das nötige Wlan. Dort wo es noch keines gibt, richten die Techniker der Stadt zurzeit ein provisorisches ein, damit die neuen Computer wenigstens in einzelnen Räumen genutzt werden können.

