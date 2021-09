Neuruppinerin Wiebke Papenbrock (SPD) gewinnt den Wahlkreis 56

Neuruppin

Der Jubel bei Wiebke Papenbrock kannte auch am Montag keine Grenzen: Die Neuruppiner SPD-Frau ist die klare Siegerin der Bundestagswahl im Wahlkreis 56 (Ostprignitz-Ruppin/Prignitz/Havelland I).

Nach Auszählung der 458 Wahlbezirke gewann die 41-Jährige genau 33,0 Prozent der Erststimmen. „Ich bin total froh und glücklich, dass ich es geschafft habe. Es war kein leichter Weg“, sagte Papenbrock. „Ich war ganz viel unterwegs und habe so viel mit Menschen gesprochen, da habe ich deutlich gemerkt, es gibt eine Wechselstimmung, die Leute wollen eine Veränderung.“

Neuruppiner SPD-Frau will in den Haushaltsausschuss des Bundestages

Papenbrock will als Abgeordnete in einem der wichtigsten Ausschüsse, dem Haushaltsausschuss des Bundestages arbeiten. Ob das klappt, das ist noch offen. Die neue Brandenburger SPD-Landesgruppe des Bundestages triff sich am Mittwoch zu ihrer ersten Beratung. Experten gehen davon aus, dass der neue Bundestag erst im Dezember zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen treten könnte.

Aufmerksam verfolgte CDU-Mann Sebastian Steineke bei der Wahlkampfparty im Neuruppiner Klosterhof die Bekanntgabe der Prognosen. Quelle: Andreas Vogel

Zur großen Überraschung landete der bisherige Mandatsinhaber im Wahlkreis 56, der Neuruppiner CDU-Mann Sebastian Steineke, nicht mal auf Platz zwei. Der Jurist verlor gegenüber der Bundestagswahl von 2017 mehr als elf Prozent und kam mit 19,4 Prozent der Stimmen nur auf Platz drei. Steineke versuchte am Abend nicht, dieses Ergebnis schönzureden. „Es ist desaströs für die CDU. Mir bleibt nur, Frau Papenbrock zu diesem Wahlsieg zu gratulieren.“ Steineke für sich – aber auch die CDU – hatten sich wesentlich mehr ausgerechnet.

AfD-Kandidat Kaufner landet auf Platz zwei – vor der CDU

Er wurde auch noch von AfD-Direktkandidat Dominik Kaufner aus dem Havelland (19,7 Prozent) abgehängt. Auch bei den Zweitstimmen lief es nicht gut für die CDU. Die SPD kam auf glatt 34,0 Prozent, gefolgt von der AfD mit 19,2. Die Christdemokraten landeten nur auf Rang drei, mit 16,0 Prozent der Stimmen.

Auch für die Linken im Wahlkreis 56 war es kein schöner Wahlabend – sie kamen nur noch auf 8,1 Prozent der Zweitstimmen und haben damit ihr Wahlergebnis von 2017 halbiert. Nur die CDU verlor stärker (-13,7 Prozent). Möglicherweise haben Steineke und seine Partei auch im Wahlkreis 56 darunter zu leiden, dass der Merkel-Bonus nicht mehr zählt.

Wahlkreis 56 ist nur noch durch eine Abgeordnete vertreten

Ähnliches könnte bei den Linken geschehen sein – der Tackmann-Bonus ist weg. Die Tierärztin aus Tornow bei Kyritz hatte 16 Jahre im Bundestag gesessen und 2017 noch 17,6 Prozent der Erststimmen geholt. Anja Mayer aus Potsdam schaffte nur 9,0 Prozent. FDP und Grüne konnten leichte Gewinne verzeichnen. Die Liberalen landeten bei 7,5 Prozent der Zweitstimmen. Die Grünen kamen auf 6,3 Prozent der Zweitstimmen.

SPD-Landeschef Dietmar Woidke mit Wiebke Papenbrock in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Damit wird der Wahlkreis 56 künftig allein von einer Abgeordneten vertreten sein, von SPD-Frau Papenbrock. Für CDU-Mann Steineke reichte Listenplatz fünf nicht, über die Liste kommen lediglich vier Christdemokraten aus der Mark in den Bundestag – für AfD-Mann Kaufner reichte es mit Listenplatz sieben ebenfalls nicht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher war der Wahlkreis 56 mit drei Abgeordneten vertreten: CDU-Mann Steineke, SPD-Frau Dagmar Ziegler und Kirsten Tackmann (Linke). Ziegler und Tackmann waren zur Wahl nicht mehr angetreten.

Von Kathrin Gottwald und Andreas Vogel