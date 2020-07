Neuruppin

Dass in ihrer Neuruppiner Wohnung gelegentlich Drogen konsumiert wurden, gab die 30-Jährige unumwunden zu. Stritt aber über ihren Verteidiger ab, Drogen Minderjährigen zum sofortigen Verbrauch überlassen zu haben. Genau das wirft die Staatsanwaltschaft aber der Neuruppinerin vor.

Amphetamin an Minderjährige

Sie soll als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel an Personen unter 18 Jahren abgegeben haben. Das ist ein Verbrechen, das im Regelfall mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe festgelegt ist.

Anzeige

Dabei ist völlig unerheblich, um welche Menge es sich bei den abgegebenen Drogen handelt. Für die Strafbarkeit genügt bereits ein Joint. Es spielt auch keine Rolle, um welche Droge es sich handelt, ebenso wenig, ob der Jugendliche dafür bezahlt hat oder nicht. Der Gesetzgeber will mit dieser Vorschrift dem Jugendschutz dienen.

Weitere MAZ+ Artikel

Laut Anklage soll die 30-Jährige in der Zeit von November 2017 bis April 2018 an mindestens 15 Tagen jeweils eine Konsumeinheit Amphetamin an zwei minderjährigen Jungen abgegeben haben. Die sollen die Drogen auch in ihrer Abwesenheit genommen haben.

Zeugen erschienen nicht

Am Dienstag begann die Verhandlung gegen die junge Frau vor dem Neuruppiner Amtsgericht. Eigentlich war für den Tag auch ein Urteil geplant. Doch drei geladene Zeugen machten einen Strich durch diese Rechnung: Sie erschienen nicht.

Das Gericht ist jedoch auf ihre Aussagen angewiesen. Sind sie es doch, die von der Angeklagten das Amphetamin bekommen haben sollen. Nun wird an einem weiteren Tag verhandelt.

Die Angeklagte wollte zu den ihr vorgeworfenen Taten nichts weiter sagen. Sie selbst nehme heute nur noch „sehr, sehr selten“ Drogen und wenn, dann nur Amphetamine.

Sie kennt die beiden Minderjährigen. Die wiederum, das sagte eine Kriminalbeamtin vor Gericht aus, hatten sich in einer Jugendwohngruppe in Fehrbellin kennengelernt. Das hatten die beiden bei der Polizei ausgesagt.

Häufig in der Wohnung der Angeklagten

Der eine Jugendliche sei wegen Drogen aus der Einrichtung geflogen. Er habe sich regelmäßig in der Wohnung der Angeklagten aufgehalten. Seine Mutter, eine Nachbarin der Angeklagten, hatte sich auch zu den Vorwürfen geäußert und zugegeben, vor den Jugendlichen konsumiert zu haben.

Zur Sprache, so die Polizistin, sei auch gekommen, dass das Amphetamin von der Angeklagten gekommen sei, die Mutter selbst Ecstasy verteilt habe. Was sie von der Angeklagten bekommen haben will.

Die schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf. Die Beamtin sagte, sie sei überrascht gewesen, dass einer der Jugendlichen so bereitwillig zugegeben habe, Drogen zu konsumieren. Er habe von „gekifft, gezogen oder geschmissen“ gesprochen, erinnerte sich die mit den damaligen Ermittlungen befasste Polizeibeamtin.

Bisher eine weiße Weste

Die Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft, wie der Bundeszentralregisterauszug zeigt. Die 30-Jährige arbeitete in der Vergangenheit als Paketzustellerin und Kassiererin. Derzeit lebt die Mutter eines Kindes jedoch von Sozialleistungen. Zum Tatzeitpunkt war sie nach eigenen Angaben in einer festen Partnerbeziehung.

Am Freitag, 7. August, wird die Verhandlung fortgesetzt.

Von Dagmar Simons