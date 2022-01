Zurückgewiesen hat Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) Gerüchte, wonach die Feuerwehr nur ausrücken könne, wenn zuvor die Einsatzkräfte auf Corona getestet worden seien. Wer so etwas behaupte, wolle Unsicherheit in der Bevölkerung schüren, so Ruhle. Klar ist, wer hinter diesen Gerüchten steht.