Neuruppin

Um sich und seine Verdienste hat er nie viel Aufsehens gemacht. Was er für Neuruppin und die Menschen hier getan hat, hielt er „alles für so normal“, das hat er immer gesagt. Doch tatsächlich war es nicht normal.

Nicht ohne Grund haben die Stadtverordneten beschlossen, Heinz-Joachim Karau 2006 zum Ehrenbürger von Neuruppin zu ernennen. Seine Aufrichtigkeit und sein Rat waren stets geschätzt, in der Kirche und weit darüber hinaus. Nun ist Heinz-Joachim Karau mit 93 Jahren gestorben.

Ein Vierteljahrhundert lang war er Pfarrer der evangelischen Gemeinde von Neuruppin. Karau prägte die Stadt in der Wendezeit ganz entscheidend. Tausende drängten sich 1989 bei den Friedensgebeten in der Klosterkirche, wo er Pfarrer war.

Heinz-Joachim Karau lief bei den Protesten gegen den unerträglichen Lärm der sowjetischen Düsenjäger über der Stadt ganz vorn mit und stritt später mit der Bürgerinitiative Freie Heide gegen den geplanten Bombenabwurfplatz in der Wittstock-Ruppiner Heide.

Als junger Pfarrer hat sich Karau mit der SED und dem Staat angelegt

Dabei kam er alles andere als freiwillig, als er 1969 seinen Dienst als Pfarrer in Neuruppin antrat. 13 Jahre lang war er davor Seelsorger ein paar Kilometer weiter östlich in Oderberg. Doch dort musste er weichen, nachdem er in einem Brief an Staats- und Parteichef Walter Ulbricht die aus seiner Sicht „terroristischen Methoden, mit denen Jugendliche zur Jugendweihe gepresst“ wurden, angeprangert hatte.

Karaus Protest sorgt für Wirbel. Der junge Pfarrer wurde vom Rat des Kreises Eberswalde vorgeladen und musste zumindest die hitzigsten Formulierungen seines Briefes zurücknehmen. Bei der grundsätzlichen Kritik blieb er aber. Das sorgte für mächtigen Druck auf die Kirche. Damit der nachließ, sollte Heinz-Joachim Karau den damaligen Bezirk Frankfurt (Oder) verlassen. So kam er mit seiner Frau und seinen fünf, neun und elf Jahre alten Töchtern nach Neuruppin.

Die Zeit hier begann mit einem Umbruch. Als Karau ankam, predigte er noch in der Pfarrkirche. Doch schon kurze Zeit später musste die Kirchengemeinde das eindrucksvolle Haus im Herzen der Stadt aufgeben; wegen Schwammbefalls wurde es gesperrt.

Der Krieg hat Heinz-Joachim Karau verändert

Die Gemeinde wechselte in die Klosterkirche, das Gebäude der Pfarrkirche dümpelte vor sich hin. Immer wieder hat sich Heinz-Joachim Karau dafür eingesetzt, dass es erhalten bleibt. Auch dann als niemand wusste, wie eine Sanierung möglich sein sollte.

Geboren 1928 ist Heinz-Joachim Karau als Sohn eines Walzwerkes in Hennigsdorf aufgewachsen. Als Jugendlicher war er Hitlerjunge, wie alle seine Freunde rundherum. Er war überzeugt vom Krieg und entsetzt, als er seinen Vater eines Tages überraschte, als der den verbotenen englischen Rundfunk hörte. „Du fällst unserem Führer in den Rücken“, habe er seinem Vater vorgeworfen, erinnerte sich Karau noch Jahrzehnte später.

Architekt wollte er damals werden und besondere Häuser bauen, runde. Doch dazu kam es nie.

Als Jugendlicher musste Heinz-Joachim Karau selbst in den Krieg ziehen. 1943 wurde er als Flakhelfer eingezogen. Die schrecklichen Erlebnisse in dieser Zeit haben ihn verändert.

Neuruppin trauert um seinen Ehrenbürger

Als der Krieg vorbei war, wollte er etwas Sinnvolles tun, anderen Menschen helfen. Er entschied sich, Lehrer zu werden. In seiner kurzen Zeit im Missionswerk hat er gespürt, wie sehr ihm das theologische Arbeiten liegt.

Schließlich hat er begonnen, an der Humboldt-Universität zu Berlin Theologie zu studieren. Das war 1949, im selben Jahr, in dem zuerst die Bundesrepublik gegründet wurde und dann die DDR. Heinz-Joachim Karau hat die Teilung Deutschland miterlebt und 40 Jahre später die erneute Vereinigung.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind traurig über die Botschaft vom Tod unseres Ehrenbürgers Heinz-Joachim Karau“, sagt Bürgermeister Nico Ruhle. „Nicht nur als Pfarrer engagierte er sich in besonderem Maße. Man traf ihn oftmals in der Stadt, denn er interessierte sich – für Kultur, für Politik, für die Menschen hier. Sein Ableben ist ein Verlust für die Fontanestadt Neuruppin. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahe standen.“

Von Reyk Grunow