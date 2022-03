Neuruppins Jecken wollen für ein Sommerprogramm proben

Neuruppin

Zurückgegeben hat am Mittwoch Birgit Breuer, die Präsidentin des Neuruppiner Carnevalclubs (NCC), den Schlüssel für das Rathaus an Neuruppins stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Kuzu. Der NCC will noch vor den Sommerferien ein neues Programm präsentieren, nachdem wegen der Corona-Pandemie zuletzt sämtliche Veranstaltungen ausfallen mussten.

„Wir fangen jetzt wieder mit dem Trainieren an“, sagte Birgit Breuer. Vize-Bürgermeisterin Kuzu spendierte für die Abordnung des NCC, der etwa 50 Mitglieder hat, ein Gläschen Sekt. Das Prinzenpaar fehlte aus gutem Grund – Prinzessin Janine I. befindet sich gerade auf der Entbindungsstation.

Von Andreas Vogel