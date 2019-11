Neuruppiner Kitas sollen auch Frühstück servieren

Neuruppin

Die Mädchen und Jungen in den Neuruppiner Kindergärten bekommen künftig wohl mehr zu essen. Die Stadt soll in ihren Kitas neben dem Mittagessen auch zwei kleinere Zwischenmahlzeiten anbieten: Frühstück am Vormittag und Vesper am Nachmittag. Das fordert der städtische Sozialausschuss.

Für Nico Ruhle von der SPD grenzt es fast an ein Wunder, dass bisher noch keine Eltern die Mahlzeiten vor Gericht eingeklagt haben. Aus seiner Sicht ist die Stadt als Betreiber der Kitas längst per Gesetz verpflichtet, diese Zusatzversorgung anzubieten. Die SPD fordert deshalb in einem Antrag für das kommende Jahr, diesen rechtswidrigen Zustand“ endlich zu beenden.

Dass ein Kita-Betreiber Mittag servieren muss, ist unstrittig. Das gibt es auch in allen Neuruppiner Kindereinrichtungen. Einige private Betreiber bieten schon seit längerer Zeit zusätzlich einen kleinen Imbiss am Vormittag und am Nachmittag an. Neuruppin tut das bisher nicht. Und wenn es nach der Stadtverwaltung geht, soll das auch so bleiben.

Frühstück und Vesper kosten eine halbe Million Euro pro Jahr

„Pädagogisch sinnvoll ist so ein Angebot schon“, räumte Sozialamtsleiter Maik Buschmann am Dienstag im städtischen Sozialausschuss ein. Doch der Fontanestadt ist das bisher zu teuer. Deshalb hatte sie die kleinen Snacks auch nicht mit ausgeschrieben, als sie die Versorgung der Kinder neu vergeben hat.

Denn während die Eltern einen Teil der Kosten für das Mittagessen selbst übernehmen müssen, wären Frühstück und Vesper zunächst einmal Ausgaben, die der Kita-Betreiber selbst bezahlen muss. Neuruppins Kämmerer Thomas Dumalsky rechnet mit zusätzlichen Ausgaben von rund 535 000 Euro pro Jahr.

Im Haushalt ist kein Spielraum mehr

Woher das Geld kommen soll, könne er nicht sagen. Der aktuelle Entwurf des Stadthaushaltes für die nächsten Jahre lasse keinerlei Spielraum zu. Schon die bisher geplanten Ausgaben kann sich Neuruppin nur leisten, wenn die Stadt einen Teil ihrer Rücklage ausgibt.

Wenn die Stadtverordneten zusätzliche Ausgaben fordern, dann müssten sie auch sagen, woher das Geld dafür kommen und welche anderen Ausgaben gestrichen werden soll.

Für Nico Ruhle ist das ein Unding. Der Stadt bleibt aus seiner Sicht gar nichts weiter übrig, als die zusätzlichen Mahlzeiten in den Kitas einzuführen.

Sind Zwischenmahlzeiten Pflicht oder nicht?

Doch ob es diese Pflicht wirklich gibt, scheint umstritten. Sozialdezernent Thomas Fengler räumte immerhin ein, dass immer mehr Gemeinden im Land dazu übergehen, Frühstück und Vesper anzubieten. Aber so explizit stehe das eben nicht im Gesetz und ein Gerichtsurteil dazu gebe es bisher auch nicht. Weshalb sich Neuruppin gegen die kleinen Zwischenmahlzeiten entschieden hat.

Der Sozialausschuss will das nun ändern. Wenn sich die Stadtverordneten bei ihrer Satzung am 6. Dezember dem anschließen, dürften die Kita-Gebühren in Neuruppin bald wieder steigen. Denn die Eltern müssen für Frühstück und Vesper zwar nicht direkt bezahlen. Die Kita-Betreiber dürfen ihre Ausgaben aber auf die Gebühren für alle aufteilen.

Auf zwei Dritteln der Kosten würde die Stadt trotzdem sitzen bleiben. Denn bisher bezahlen Eltern nur rund ein Drittel dessen, was Neuruppin für seine Kitas tatsächlich im Jahr ausgibt, so Fengler. Die Stadt könnte auch einen größeren Anteil auf die Eltern abwälzen. Aber dann wären Kitaplätze wohl so teuer, dass sie sich niemand mehr leisten kann.

Von Reyk Grunow