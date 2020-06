Das kam überraschend: Mit großer Mehrheit haben Neuruppins Stadtverordnete am Montag einen SPD-Vorstoß abgelehnt, bei dem das Rathaus das Anschaffen von Elektro-Autos für die Ortsteile prüfen sollte. Die Stadt will nun sehen, ob sie sich an einem Modellprojekt des Landkreises beteiligen kann.