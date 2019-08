Neuruppin

Das Wetter verspricht gut zu werden: Trocken, aber nicht zu heiß – genau richtig zum Feiern unter freiem Himmel. Besser könnten es sich die Organisatoren des Neuruppiner Weinfestes kaum wünschen.

Am Donnerstag, 15. August, öffnet es auf dem Neuruppiner Schulplatz wieder seine Tore. Bis Sonnabend, 17. August, dreht sich auf dem Festgelände am Rosengarten alles um den Rebensaft.

Neben einheimischen Weinverkäufern haben sich diesmal wieder Winzer aus Neuruppins Partnerstadt Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz angesagt. Zwei Weinproduzenten werden ihre Produkte mit nach Neuruppin bringen: Riesling, Weißburgunder, Blauen Spätburgunder.

Nouvelle Chansons von „Moto“

Eine Mischung aus modernem französischen Pop und Chanson verspricht die Band „Moto“ am Donnerstagabend. Nouvelle Chanson nennt sich das, was die Musiker aus Frankreich ab 20.10 Uhr in Neuruppin auf die Bühne bringen. Musik zu Entspannen und Genießen.

Am Freitag sorgt dann die Partyband „Music & Voice“ aus Berlin für Stimmung rund um den Neuruppiner Rosengarten. Mit dabei haben die Musiker Popsongs aus den vergangenen 40 Jahren. Zwischen den Auftritten heizt DJ Heinz-Hugo die Stimmung an, versprechen die Organisatoren des Festes von der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom.

Die Musiker der Gala- und Showband „Like Us“ spielen dann am dritten und letzten Tag des Weinfests Soul, Rock und Pop.

Zur Eröffnung kommt die Rosenkönigin

Wein und mehr gibt es am Donnerstag und Freitag ab 18 Uhr, am Sonnabend schon ab 17 Uhr. Geöffnet ist das Fest am Donnerstag bis Mitternacht, am Freitag und Sonnabend jeweils bis 1 Uhr.

Eine Weinkönigin ist diesmal nicht dabei – dafür kann Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde zur Eröffnung am Donnerstag aber Wittstocks Rosenkönigin Tanja I. begrüßen

Erstmals seit etlichen Jahren hebt die Inkom den Eintritt für das Weinfest an. Statt bisher 3 Euro am Tag kostet der in diesem Jahr 5 Euro pro Tag. Für 7 Euro gibt es auch ein Ticket für zwei Tage

