Neuruppin

Eine Wohnung auf dem Filetgrundstück von Neuruppin, nahe an der Altstadt, direkt am Wasser mit Blick über den idyllischen Ruppiner See, Bootsanleger vor der Tür, die Bahn nach Berlin nur fünf Minuten Fußweg entfernt: Für viele ist das ein Traum. „Wer hier noch eine Wohnung haben will, der muss sich beeilen“, sagt Ronny Rohr, der Geschäftsführer der Neuruppiner Immobilienfirma Prima.

Lange war das Neuruppiner Seetorviertel so etwas wie das Stiefkind auf dem Immobilienmarkt. Seit den 90er Jahren hatte die Stadt die Idee, die ehemalige Industriebrache direkt am Ruppiner See zu einem Wohngebiet zu entwickeln. Doch dann hat es lange gedauert, bis aus den vagen Plänen etwas Konkretes wurde.

Vor 100 Jahren stand dort ein Gaswerk

Inzwischen ist das Seetorviertel die größte Baustelle von Neuruppin. Wo vor hundert Jahren noch das städtische Gaswerk stand und die Minimax-Fabrik Feuerlöscher für ganz Deutschland produzierte, entstehen jetzt Eigentumswohnungen. Zehn sogenannte Stadtvillen mit zusammen 84 Wohnungen baut Prima gerade. Dazu entsteht ein halbes Dutzend Gewerbeeinheiten: Platz für Arztpraxen, Büros, Cafés oder Läden.

Bisher braucht man freilich einige Fantasie, um sich die Häuser einmal vorzustellen. Die Baufirmen bewegen sich noch tief in der Erde.

Ende 2022 soll das Vorhaben abgeschlossen sein, sagt Prima-Chef Ronny Rohr. Quelle: Henry Mundt

Sie sind gerade dabei, den großen Keller fertigzustellen, der sich unter dem Areal erstrecken wird. „Die gesamte Fläche bekommt eine große Tiefgarage“, erklärt Rohr. Wenn das Wohngebiet einmal fertig ist, soll über der Erde keine Fläche an Parkplätze verschwendet werden. Wer sein Auto abstellen will, kann das im Keller tun. Fahrstühle führen von der Tiefgarage aus direkt in jedes Haus.

Die Tiefgarage wird „die größte in der ganzen Region“, sagt Rohr. Sie ist aber nicht nur deshalb eine Herausforderung, sondern auch wegen ihrer Lage: Keine 50 Meter vom Ufer des Ruppiner Sees entfernt, müssen die Baufirmen einiges unternehmen, um das Wasser dort zu halten, wo es hingehört – außerhalb der Baugrube.

Seit 14 Jahren entwickelt die Neuruppiner Prima-Unternehmensgruppe ein Bauvorhaben nach dem anderen. Inzwischen baut Prima mit verschiedenen Tochterfirmen in halb Ostdeutschland. Kern ist aber nach wie vor Neuruppin. Auch, weil hier die Nachfrage nach Wohnungen nach wie vor steigt.

Das Vorhaben im Seetorviertel ist zurzeit die größte Baustelle von Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Der Stadt mit ihren gut 30.000 Einwohnern hatten Bevölkerungsforscher noch vor zehn Jahren einen deutlichen Einwohnerverlust vorhergesagt. Bis heute hat sich Neuruppin dem Abwärtstrend eindeutig widersetzt. Mehr noch: Neuruppin ist als Wohnort zunehmend gefragt.

In einer Studie kamen Fachleute erst 2019 zu dem Schluss, dass die Stadt bis 2035 etwa 1300 weitere Wohnungen braucht, um die Nachfrage decken zu können. Bei jungen Familien mit Kindern ist Neuruppin ebenso gefragt wie bei Älteren, die Wert darauf legen, Läden, Ärzte, Cafés und Kultur in der Nähe zu haben, und das am besten noch mitten in der Natur.

Überall in Neuruppin drehen sich gerade Baukräne. Die Stadt lässt für 15 Millionen Euro eine Grundschule um- und ausbauen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, zwei neue Kitas und zwei neue Schulhorte entstehen und etliche Wohnhäuser.

Neuruppin plant mehrere neue Wohngebiete

Die Stadtverwaltung hat inzwischen erkannt, dass die Nachfrage nach Häusern in Neuruppin das Angebot übersteigt. Familien suchen sich mittlerweile Flächen in den umliegenden Gemeinden etwa im Amt Temnitz oder in Fehrbellin, weil in der Fontanestadt kaum noch was zu finden ist.

Im Neuruppiner Rathaus entstehen deswegen weitere Pläne für zusätzliche Wohngebiete. In der Nähe des Bahnhofs West sollen auf einem ehemaligen Kleingartengebiet zum Beispiel neue Bauflächen für Einfamilienhäuser und fünf kleinere Mietshäuser entstehen, zusammen etwa 50 bis 55 Wohnungen. Die Stadt prüft auch gerade, ob sich ein Teil des ehemaligen Militärflugplatzes bebauen lässt, der in den 90er Jahren stillgelegt wurde.

Aber bis sich dort die Kräne drehen, wird es noch dauern. Im Seetorviertel laufen die Arbeiten bereits auf Hochtouren. Ronny Rohr: „Bis zum Ende des Jahres werden wir den Rohbau für alle zehn Häuser fertigstellen.“

Neuruppins Tor zum See Das Seetorviertel trägt seinen Namen vom einstigen Neuruppiner Seetor, das dort seit dem Mittelalter stand. Es war neben dem Bechliner und dem Rheinsberger Tor ursprünglich eines von nur dreien, die durch die Befestigung ins Innere der Stadt führte. Das Tor stand einst am Ende der heutigen Seestraße, die seit dem Mittelalter als Fährstraße die Verbindung zur Fähre über den Ruppiner See darstellte. Das heutige Seetorviertel ist die Fläche zwischen Stadtmauer und Ruppiner See. Früher gab es dort vor allem Wiesen, genutzt unter anderem von Fischern zum Trocknen der Netze. Später siedelten sich dort erst einige Manufakturen an, dann mehrere Industriebetriebe wie die städtische Gasanstalt und das spätere Feuerlöschgerätewerk. Heute steht unter anderem das Resort Mark Brandenburg im Seetorviertel, ein Hotelbetrieb mit angeschlossenem Thermalbad.

Die meisten der 84 Eigentumswohnungen, die dort entstehen, sind längst verkauft. „Wie haben nur noch wenige Wohnungen im Angebot“, sagt der Prima-Chef. Vielleicht zehn seien noch zu haben. Und das, obwohl bisher noch keine einzige Wohnung zu sehen ist. Und trotz der teils stolzen Preise.

Zwischen 3500 und 5000 Euro pro Quadratmeter müssen Käufer für eine Wohnung mit bestem Seeblick in Neuruppin auf den Tisch legen. Dass das nicht billig ist, ist Ronny Rohr durchaus bewusst. Aber es sei immer noch günstig im Vergleich zu anderen Bauvorhaben im Speckgürtel von Berlin.

In Zeiten niedriger Zinsen auf dem Kapitalmarkt suchen viele Investoren nach einer lukrativen Geldanlage. „Betongold“ lohnt sich nach wie vor. Nicht umsonst investiert inzwischen auch die örtliche Sparkasse in Neuruppin in den Bau von Wohnungen.

Weiterer Investor will ebenfalls im Seetorviertel bauen

Die Käufer im Seetorviertel kommen aus Berlin und Potsdam, aber auch aus Hamburg und sogar aus München.

Mehr als 20 Millionen Euro investiert die Prima-Gruppe in das Wohngebiet zwischen Seepromenade und Seeufer. Ende 2022 soll alles fertig sein.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in Richtung Stadtmauer, baut Prima eine Wohnanlage für Senioren. Auch ein weiteres Wohnheim für Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin könnte dort entstehen. Dieser Teil soll 2023/24 fertig werden. Einzig die moderne Bar samt angeschlossener Pension geht dort jetzt schon in Betrieb.

Weitere Häuser sind auf dem benachbarten Grundstück geplant, das die Lücke bis zur historischen Stadtmauer schließt. Ein Investor aus Süddeutschland will dort auch etwa 60 Wohnungen bauen.

Von Reyk Grunow