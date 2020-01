Fast 400 Einsätze in einem Jahr

Neuruppin

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) war so beeindruckt, dass er seine vorbereitete Rede für die Feuerwehr-Kameraden der Hauptwache am Freitagabend einfach stecken ließ und sich spontan mit eigenen Worten bedankte. Der Grund: Keine 24 Stunden vorher hatte es in einem Mehrfamilienhaus in der Junckerstraße gebrannt. „Innerhalb von sieben Minuten waren zwei Trupps vor Ort und haben 35 Menschen gerettet“, lobte Golde und konstatierte. „Man braucht mich nicht, das ist top.“

Viel Freizeit für den Schutz der Bürger

Das sah Anfang der 1990er Jahre noch etwas anders aus. Golde war damals als Erster Beigeordneter auch für die Feuerwehr verantwortlich, als in der Präsidentenstraße eine Gasexplosion ein großes Wohnhaus zerstörte und die Einsatzkräfte kaum wussten, wo sie als Erstes helfen sollen. Golde kümmerte sich damals darum, dass die Helfer in den Pausen ihres stundenlangen Einsatzes mit Getränken und Essen versorgt wurden.

Das ist heute nicht mehr notwendig. Die Feuerwehr sei top ausgebildet und sehr gut organisiert, lobte Golde. Möglich sei das aber nur durch die tausenden Übungsstunden, die die Brandschützer jedes Jahr absolvierten. „Das ist viel Freizeit für den Schutz der Bürger“, betonte Andre Lehmann, stellvertretender Zugführer des zweiten Löschzuges der Neuruppiner Hauptwache.

Auch einen Schwan und einen Finger gerettet

Die knapp 80 Feuerwehrleute sind im vergangenen Jahr zu 393 Einsätzen ausgerückt, das sind gut 50 weniger als 2018. Dabei waren diesmal etwas mehr Brände zu löschen (86 statt 78) und für etwas weniger technische Hilfeleistungen da zu sein (154 statt 177).

Zu derartigen Hilfen gehören Einsätze nach Autounfällen ebenso wie das Retten von Tieren. So hatte sich 2019 ein Schwan in einer Angelsehne verfangen, der befreit werden konnte und dann im Tierpark Kunsterspring wieder aufgepäppelt wurde. Helfen konnten die Brandschützer auch Anfang Juli einem Patienten in den Ruppiner Kliniken, der seinen Ring nicht mehr von seinem Finger entfernt bekam.

Dachstuhlbrand zerstörte Haus in Treskow

Die größte Herausforderung 2019 war der Dachstuhlbrand Anfang April in Treskow, bei dem das Haus zerstört wurde, sich die Bewohner aber rechtzeitig retten konnten. Vier Stunden waren insgesamt mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz, bis die Flammen gelöscht waren. Die obligatorische Brandwache, bei der sicher gestellt wird, dass das Feuer nicht doch noch mal ausbricht, dauerte weitere sechs Stunden.

„Das sind Leistungen, vor die man nur den Hut ziehen kann“, sagte Karl-Heinz Köppen, Ehrenvorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. „Wer steht nachts um 2 Uhr auf, um anderen zu helfen?“ Köppen bezeichnete Feuerwehrleute, die Bürger der Stadt seien, als „Goldstaub“ und forderte die Politik auf, dafür zu sorgen, dass die Brandschützer stets unterstützt werden.

Neubau in Alt Ruppin ist fast fertig

„Wir sind ganz dicht dran an den Wünschen der Feuerwehr“, versicherte Neuruppins Bürgermeister und verwies darauf, dass vermutlich im April die neue Feuerwache in Alt Ruppin offiziell übergeben werden könne. Der Neubau kostet fast drei Millionen Euro, wobei das Land 1,2 Millionen Euro beisteuert.

Offen blieb, ob sich der Wunsch von Wolfgang Hohenwald erfüllt, der Anfang Dezember als Kreisbrandmeister verabschiedet worden war. Hohenwald, seit 48 Jahren Feuerwehrmann, wünscht sich, dass noch in diesem Jahr Bürgermeister Golde den Startschuss für die Planungen einer neuen Feuerwehr-Hauptwache in Neuruppin beginnen.

Die Kosten für diesen Neubau liegen nach ersten Schätzungen bei mehr als 20 Millionen Euro.

Von Andreas Vogel