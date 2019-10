Nietwerder wählt am Sonntag

Nietwerder

De Einwohner von Nietwerder sind am Sonntag schon wieder dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zum dritten Mal innerhalb dieses Jahres findet dort eine Wahl statt. Diesmal geht es um den Ortsbeirat.

Eigentlich hatten die Nietwerderaner schon bei der Kommunalwahl Ende Mai einen neuen Ortsbeirat bestimmt. Doch der konnte seine Arbeit nie wirklich aufnehmen.

Wie in den meisten Ortsteilen von Neuruppin lagt die Hauptsatzung der Fontanestadt auch für Nietwerder fest, dass der Ortsbeirat in der Regel aus drei Mitgliedern bestehen soll.

Die Wahl vom Mai ist hinfällig

Für die Abstimmung am 26. Mai hatten sich auch genügend Kandidaten geworben. Trotzdem wären am Ende nur zwei der drei Bewerber gewählt worden.

André Ballast war im Mai für die Wählergemeinschaft Pro Ruppin angetreten, Wolfram Händel und Martin Krebs hatten jeweils als Einzelbewerber ohne Partei oder Wählergemeinschaft kandidiert.

Ballast hatte am 26. Mai die meisten Stimmen bekommen: zusammen waren es 254. Auf den langjährigen Ortsvorsteher Wolfram Händel entfielen damals 159 Stimmen, 63 waren es für Martin Krebs.

Ein Sitz von dreien blieb frei

Damit hätte Pro Ruppin nach dem Wahlgesetz zwei der drei Sitze zugestanden. Weil die Wählergemeinschaft aber nur einen Kandidaten hatte, wäre der zweite Platz frei geblieben. Platz drei im Ortsbeirat wäre an Wolfram Händel gefallen.

Tatsächlich hätte der Ortsbeirat also nur zwei Mitglieder statt der möglich drei gehabt. Wolfram Händel war das zu wenig. Er lehnte es deshalb unmittelbar nach der Wahl ab, sein Mandat anzunehmen. Damit war der neue Ortsbeirat nicht mehr arbeitsfähig.

Neuruppins Stadtwahlleiterin Jutta Mießner blieb nichts andres übrig, als einen erneuten Termin für eine Ortsbeiratswahl anzusetzen. Und diesmal einigten sich alle Kandidaten im Vorfeld auf eine Methode, ein erneutes Debakel wie im Mai zu vermeiden.

Diesmal gibt es vier Kandidaten für drei Plätze

Für die erneute Abstimmung am Sonntag treten nunmehr vier Bewerber an: der bisherige Ortsvorsteher Wolfram Händel, André Ballast, der auch Stadtverordneter ist, Martin Krebs und Doreen Bree. Alle vier Kandidieren diesmal für die eigens gegründet Wählergruppe Wir für Nietwerder.

Damit ist sichergestellt, dass diesmal auf jeden Fall drei Kandidaten für den Ortsbeirat gewählt werden – egal wie viele Stimmen auf einen Einzelnen entfallen.

Etwas mehr als 300 Einwohnern aus Nietwerder dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben. Wer per Briefwahl abstimmen will, kann die Unterlagen noch bis Freitag, 25. Oktober, 12 Uhr im Neuruppiner Rathaus beantragen. Der Stadtwahlausschuss tagt am Dienstag, 29. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus, um das Ergebnis der Abstimmung zu bestätigen.

Von Reyk Grunow