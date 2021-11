Am dritten Verhandlungstag am Landgericht Neuruppin sollte gegen den 42 Jahre alten, wegen schweren sexuellen Missbrauchs Angeklagten, ein Urteil fallen. Doch die Verhandlung zog sich zäh in die Länge. Eine Gutachterin zerpflückte in knapp drei Stunden die Aussagen der mutmaßlich misshandelten Kinder.