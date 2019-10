Noch mehr Baustellen rund um Neuruppin

Neuruppin

Offenbar kommen die Baufirmen mit ihren Arbeiten an der Autobahnabfahrt Neuruppin schneller voran, als zuletzt angenommen. Das führt dazu, dass Autofahrer dort bereits am Montag mit weiteren Behinderungen rechnen müssen.

Bis Freitag soll die neue Brücke, mit der die B167 künftig über die A24 geführt wird, in Betrieb gehen. Ab 22 Uhr bis Montagfrüh, 5 Uhr ist die Autobahn A24 dann an der Abfahrt Neuruppin voll gesperrt. In dieser Zeit soll die alte Überführung dort abgerissen werden.

Alle Fahrzeuge auf der A24 werden in dieser Zeit zwischen Herzsprung und Neuruppin Süd umgeleitet. An der Abfahrt Neuruppin ist es am Wochenende nur möglich, von der B167 in Richtung Hamburg auf die Autobahn zu fahren.

Bauarbeiten an der Abfahrt Neuruppin dauern noch Wochen

Mit dem Abriss der alten Brücke sind die Bauarbeiten dort aber noch nicht beendet. Unmittelbar danach geht es weiter. Die Auf- und Abfahrten in Richtung Berlin bleiben an der Anschlussstelle Neuruppin deshalb auch nach dem Wochenende weiterhin gesperrt, heißt es von der Havellandautobahn-Gesellschaft. Ursprünglich sollte die Abfahrt erst ab 4. November dicht gemacht werden.

Die Sperrung ist nötig, um die neuen Fahrbahn der A24 dort fertig bauen zu können. Aus demselben Grund sind bereits seit dieser Woche die Ab- und Auffahrt in Richtung Berlin bei Fehrbellin gesperrt.

Ausweichen über Neuruppin Süd

Wer aus Richtung Norden kommt und nach Neuruppin, Rheinsberg, auf die B167 oder nach Fehrbellin von der Autobahn herunterfahren will, der muss in den kommenden Wochen die Abfahrt Neuruppin Süd benutzen. Nur dort können Autofahrer auch in Richtung Berlin auf die A24 fahren.

Die Arbeiten an den Anschlussstelle Fehrbellin sollen bis 6. Dezember dauern, die teilweise Sperrung der Anschlussstelle Neuruppin bis 20. Dezember.

Alle Straßen am Kuhburgsberg ab Freitag gesperrt

Zusätzliche zu den Bauarbeiten an der Autobahn A24 erwartet Autofahrer bei Neuruppin am Wochenende eine weitere Vollsperrung. Überraschend soll auch an der Kreuzung am Kuhburgsberg nun sämtlichen Verkehr unterbrochen. Zurzeit können Autos aus Richtung Norden dort in Richtung Storbeck abbiegen und werden über Darritz nach Neuruppin geleitet.

Ab Freitag ist das nicht mehr möglich. Sowohl der Abzweig in Richtung Storbeck, als auch die Straße nach Neuruppin sind für den Einbau der neuen Asphaltbahn unpassierbar. Zwischen Neuruppin und Kunsterspring müssen sämtliche Fahrzeuge dann die Umleitung über Rägelin und Frankendorf. Am nächsten Mittwoch soll die neue Kreuzung dann freigegeben werden.

Von Reyk Grunow