Neuruppin

Das ist bitter: Erst informierte sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag bei der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) ausführlich über die Eltern-Kind-Gruppe, die die IJN im Auftrag des Landkreises seit 2016 in Rheinsberg betreibt und bei der Flüchtlingsfamilien nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch etwas über die Regeln in dem neuen Land lernen.

Doch am Ende des Gespräches überraschte Nonnemacher Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) und Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) mit der Nachricht, dass es ungewiss sei, ob es das Landesgeld für die sogenannte Migrationssozialarbeit im nächsten Jahr noch geben wird. Wegen der Ausgaben durch die Corona-Pandemie gebe es bisher keine Sicherheit, so Nonnemacher.

Anzeige

Der Landrat ist entsetzt

„Das würde alle Bemühungen für eine Integration der Menschen, die zu uns gekommen sind, zunichte machen“, sagte Landrat Reinhardt entsetzt. Die Integration passiere in den Kommunen, dafür sei das Landesgeld sehr wichtig, stimmte Sozialamtsleiter Andreas Liedtke zu.

Weitere MAZ+ Artikel

Rund 240.000 Euro erhält Ostprignitz-Ruppin pro Jahr vom Land für die Integrationsarbeit. Mit der einen Hälfte des Geldes finanziert der Landkreis Dolmetscher und Projekte wie die interkulturelle Woche, die andere Hälfte geht direkt an die Kommunen, wo die neuen Einwohner leben. Die Kommunen könnten völlig frei bestimmen, wie das Integrationsgeld vor Ort ausgegeben wird, so Liedtke. Rheinsberg will beispielsweise im nächsten Jahr einen Abenteuerspielplatz bauen.

Seit 2016 gut 50 Familien in Rheinsberg betreut

In dem Spielkreis im Rheinsberger Wohnverbund habe die IJN seit 2016 gut 50 Familien aus Tschetschenien, Afghanistan, Syrien, dem Irak und dem Iran betreut, sagt Wolfgang Neises-Trebst, der stellvertretende IJN-Chef. Vorrangiges Ziel sei es dabei, die Mütter und Kinder auf spielerische Weise an das deutsche Bildungssystem sowie auf den Kita- und Schulbesuch vorzubereiten. Zudem werden auch Sprachkurse angeboten.

Derzeit werden in dem Spielkreis 17 Kinder aus 16 Familien und von sieben Nationalitäten betreut, sagt Neises-Trebst. Dabei seien auch Deutsche. Ob und wie dieses Projekt im nächsten Jahr angesichts des angekündigten Sparzwanges des Landes fortgesetzt werden kann, das blieb am Dienstag unklar.

Das Neuruppiner Frauenhaus soll einen Anbau erhalten

Hoffnung macht sich indes das Neuruppiner Frauenhaus. Denn erstmals stellt der Bund Geld für Investitionen in den Frauenhäusern zur Verfügung – weil die meisten von ihnen zu klein und nicht barrierefrei sind. 120 Millionen Euro stellt der Bund deshalb bereit, etwa 3,6 Millionen Euro sind nach einem speziellem Schlüssel für Brandenburg bestimmt.

Sozialarbeiterin Michaela Rönnefahrt hofft, dass sich Gesundheitsministerin Nonnemacher für die Ausbaupläne in Neuruppin stark macht und die Millionen nicht einfach nach dem Gießkannen-Prinzip auf die rund 20 Frauenhäuser in der Mark verteilt werden. Denn das Neuruppiner Frauenhaus soll durch einen Anbau erweitert werden und dann 30 Plätze für Frauen haben, die mit ihren Kindern vor ihren prügelnden Männern geflohen sind. Rund 1,1 Millionen Euro würde der Anbau mit den fünf Zimmern kosten, sagt Bürgermeister Golde.

Derzeit gibt es in dem Haus 17 normale und drei Notplätze, die alle belegt sind. Die Nachfrage nach sicheren Unterkünften sei seit der Corona-Pandemie stark gestiegen, so Rönnefahrt.

Von Andeas Vogel