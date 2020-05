Notbetreuung in der Neuruppiner Stephanus-Werkstatt

Neuruppin

Fünf Wochen am Stück nicht in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung sein, nein, das kannte Petra Rankl bisher nicht. Die gebürtige Kyritzerin arbeitet seit 2002 in der Neuruppiner Werkstatt der Stephanus-Stiftung, erst am sogenannten Bullenwinkel, seit 2006 im Neubau am Lilienthalring.

„Zwei Wochen Urlaub sind schon viel. Aber fünf Wochen? So viel hat man im Haushalt nicht zu tun“, sagt Rankl. Die Neuruppinerin freut sich, dass sie seit gut einer Woche wieder in der Werkstatt arbeiten darf. Sie entgratet gekonnt Gewinde, bohrt vorsichtig Löcher mit der Bohrmaschine – und achtet bei der Arbeit darauf, dass sie immer Abstand zu den nur noch wenigen Kollegen hält. Denn die Corona-Pandemie hat auch vor der Stephanus-Stiftung nicht Halt gemacht – das Gros der Mitarbeiter muss seit Mitte März zu Hause bleiben.

Anzeige

Petra Rankl an der Bohrmaschine. Quelle: Andreas Vogel

Weitere MAZ+ Artikel

Derzeit wird nur ein Bruchteil geschafft

Seitdem fährt die Neuruppiner Werkstatt, in der sonst 190 Menschen mit Behinderungen zwischen 18 und 65 Jahren arbeiten, im Sparmodus. Es dürfen nur die Menschen kommen, die nicht zu Hause oder im Heim betreut werden können und die sonst kaum wüssten, wie sie sich zu Mittag versorgen können.

„Es ist eine Art Notbetreuung in der Werkstatt“, sagt Silvio Pohl (54). Der gelernte Diplom-Ingenieur für Energietechnik, der aus Görlitz stammt und seit 1991 in Neuruppin lebt, leitet seit 2006 die Betriebsstätte der Stephanus-Stiftung in der Fontanestadt. Neben den etwa 30 Menschen mit Behinderungen helfen derzeit in den verschiedenen Abteilungen 25 Mitarbeiter, die sich sonst um die Büroarbeit kümmern oder Produktionsanleiter und Sozialarbeiter sind, darum, wenigstens einen Teil der Aufträge abzuarbeiten.

Neuruppins Werkstattleiter Silvio Pohl fräst derzeit für ESE an Mülltonnendeckel. Quelle: Andreas Vogel

Denn Aufträge gibt es trotz Corona weiterhin. „Wir schaffen je nach Auftrag vielleicht gerade mal zwischen 20 und 50 Prozent des bisherigen Umfangs“, sagt Pohl. Der Werkstattleiter muss natürlich auch selbst mit anfassen und fräst gerade an Mülltonnendeckel für die Firma ESE. „Auch der Chef kann praktisch arbeiten“, sagt Pohl, lacht und setzt sich an die kleine Werkbank.

Fast täglich Anrufe

Die Stephanus-Stiftung hat viele Verträge mit Firmen aus der Region. Für die Firma PAS werden in der Werkstatt seit Jahren Drehknöpfe für unterschiedlichste Waschmaschinentypen vormontiert und geprüft, zudem gibt es fast täglich Anrufe, wann die Beschäftigten in der Landschaftsgestaltung sich wieder um Gärten und Parks kümmern können. „Wir müssen sie vertrösten. Derzeit gibt es keinen Normalbetrieb“, sagt Pohl.

Die Stephanus-Stiftung kümmere sich aber darum, dass sich keiner der Beschäftigten allein gelassen fühle. „Menschen mit Behinderung sind eine besonders zu schützende Personengruppe.“ Viele sind sehr anhänglich und haben dennoch verstanden, dass es jetzt gilt, Abstand zu wahren, um sich sowie seine Freunde und Kollegen vor dem Virus zu schützen.

Deshalb werde kontinuierlich zu den Beschäftigten Kontakt gehalten, sagt Pohl, entweder über Internet und Whatsapp oder Mitarbeiter fahren bei ihnen zu Hause vorbei und übergeben ihnen bei einem kleinen Gespräch gleich noch eine Aufgabe etwa zum Üben von Lesen, Schreiben oder Rechnen.

Einem Lager in Kremmen geholfen

Zwar hatten Mitte März viele Beschäftigte gejubelt, als sie erfuhren, dass sie wegen Corona vorerst nicht mehr täglich zur Arbeit in die Werkstatt bräuchten. Aber das hat sich längst gewandelt. „Die meisten würden gern zu ihrer Arbeit zurück kommen“, sagt Pohl.

Das geht aber nur bei speziellen Aufgaben, etwa als ein Lebensmitteldiscounter anrief und fragte, ob Beschäftigte der Stiftung beim Sortieren und Auspacken eines Lagers in Kremmen helfen könnten. „Da haben acht Beschäftigte und ein Gruppenleiter einer ausgelagerten Arbeitsgruppe helfen können“, sagt Pohl.

Für Frank Gutsche wäre das vermutlich nichts. Der Neuruppiner, der seit 14 Jahren in der Werkstatt tätig ist, hat sich auf Feinarbeit spezialisiert. Er bestückt für einen Berliner Kunden per Hand sogenannte Telefonsteckdosen mit kleinen Spiralfedern. Zwölf Federn pro Steckdose, eine ungeheure Puzzlearbeit, doch Frank Gutsche geht sie leicht von der Hand.

Zwölf kleine Spiralfedern müssen in eine kleine Telefonsteckdose. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel