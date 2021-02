Nun auch Corona-Mutationen in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Nun sind auch in Ostprignitz-Ruppin erste Fälle von Corona-Mutationen entdeckt worden. Es gebe fünf Fälle der britischen Variante und eine, die noch nicht zugeordnet werden konnte, sagte am Freitag Sozialdezernentin Waltraud Kuhne in Neuruppin.

Die sechs Infizierten befinden sich seit mehreren Tagen in Quarantäne. Deshalb geht der Landkreis derzeit nicht davon aus, dass die Mutationen von diesen sechs Personen auf andere übertragen wurden. Die Kontaktpersonen der Infizierten werden jedoch erneut kontaktiert, um die Infektionsketten detaillierter nachvollziehen und gegebenfalls die Quarantänemaßnahmen verschärfen zu können, hieß es.

Anzeige

14 Tage in strenger Quarantäne

Demnach befanden sich fünf der sechs Betroffenen bei der Entnahme der Probe zu einer stationären Behandlung in einem anderem Landkreis.

Bei einer Infektion mit einer Corona-Mutation gilt eine 14-tägige Quarantäne, die streng kontrolliert werde und nicht vorzeitig beendet werden könne, so Kuhne. Allerdings kann es nach einem positiven Corona-Test acht bis 14 Tage dauern, bis ein weiterer Test bestätigt, ob eine Mutation vorliegt. Deshalb sei es enorm wichtig, alle Personen zu ermitteln, mit denen der Infizierte Kontakt hatte. „Das ist uns bisher immer gelungen“, betonte Kuhne.

Laut der Dezernentin werden seit 21. Januar alle positiven Corona-Proben im Neuruppiner LADR-Labor auf Anzeichen möglicher Varianten untersucht. Gibt es Hinweise auf Virusvarianten, werden die Proben zur auswändigeren Sequenzierung in ein speziell dafür ausgestattetes Labor geschickt. Bei einer Sequenzierung werden die Proben auf die Erbinformationen untersucht.

Von Andreas Vogel