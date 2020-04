Nun auch Coronatests in Wittstock und Wusterhausen

Neuruppin

In der kommenden Woche sollen auch in Wittstock und Wusterhausen Flüchtlinge auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Denn der Kreis geht davon aus, dass einige von ihnen womöglich Kontakt zu ihren Landsleuten in Rheinsberg oder Kyritz hatten, die positiv auf das Virus getestet wurden und deshalb nun im Jugenddorf Gnewikow untergebracht sind, sagte am Donnerstag Vizelandrat Werner Nüse ( SPD).

Der Kreis sucht ein Ausweichquartier

Wie viele Menschen in Wittstock und Wusterhausen getestet werden, da blieb allerdings unklar. Man sei noch dabei die Bedingungen vor Ort zu prüfen, sagte Sozialdezernentin Waltraud Kuhne. Offen ist ebenfalls, wo weitere Corona-Infizierte unter den Flüchtlingen untergebracht werden sollen. Der Kreis suche dafür ein Ausweichquartier, so Kuhne. Denn weitere Coronafälle sollten nicht mit denen vermischt werden, die sich derzeit schon im Jugenddorf aufhalten. Diese sollten nach Ablauf der zweiwöchigen Inkubationszeit wieder nach Hause können.

Derzeit sind in Gnewikow 62 Flüchtlinge untergebracht, die eigentlich in Rheinsberg oder in Kyritz leben. Der Wachschutz im Jugenddorf sei verstärkt und auch ein Zaun um das Grundstück errichtet worden, sagte die Sozialdezernentin.

Die Zahl der Infizierten ist auf 74 gestiegen

Derweil ist die Zahl der Coronafälle in Ostprignitz-Ruppin am Donnerstag um eine Person auf nunmehr 74 gestiegen. Eine von ihnen befindet sich in stationärer Behandlung, müsse aber nicht mehr beatmet werden, sagte Vizelandrat Nüse. Zudem gelten inzwischen 32 Personen als geheilt.

Klar gestellt hat der Landkreis am Donnerstag, dass „kontaktloser Individualsport“ möglich sei. „Draußen geht einiges, drinnen geht nichts“, so Nüse. Das heißt, Golf und Tennis spielen ist ebenso möglich wie Wassersport, aber kein Tischtennis in der Halle und auch kein Beachvolleyball. „Wir orientieren uns an den Hinweisen des Landes.“ Demnach bleiben die Sanitärräume und die Umkleidekabinen der Vereine bis auf weiteres geschlossen.

Von Andreas Vogel