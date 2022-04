Herzberg

Für ihre zwei Pferde Flesh und Laskari hat Madeleine Koch derzeit nur wenig Zeit. Dabei bezeichnet sich die gebürtige Hallenserin, die seit fünf Jahren im Ruppiner Land lebt, als „Pferdemädchen mit Leib und Seele“.

Der Grund: Seit sie im Alter von acht Jahren bei einem Rummelbesuch mal auf einem Pferd reiten durfte, hatte sich Madeleine Koch in die Vierbeiner verliebt: Ihre Eltern mussten sie in einer Reitschule anmelden, später arbeitete sie nach der Schule auf der Galopprennbahn in Halle, die sich in der Nähe der Saale befindet.

Pflegekraft im Seniorenpark Radensleben – und Flüchtlingshelferin

Doch seit dem 24. Februar, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, hat sich auch für Madeleine Koch das Leben geändert. Die 31-Jährige, die sich seit August als Pflegehilfskraft im Seniorenwohnpark Radensleben um stark pflegebedürftige Menschen kümmert, engagiert sich seit Ausbruch des Krieges zudem im Verein Fortuna hilft um Flüchtlinge aus der Ukraine, die wegen des Krieges aus ihrem Land geflohen und in Deutschland gestrandet sind.

Mit dieser Weste ist Madeleine Koch schnell als Helferin von Fortune hilft zu erkennen. Quelle: Andreas Vogel

Spenden sammeln, Flüchtlinge evakuieren, Unterkünfte für Geflüchtete in Deutschland finden, die möglichst barrierefrei und bei denen auch Haustiere nicht unerwünscht sind – zu der online gegründeten Arbeitsgruppe von Fortuna hilft gehört seit Beginn auch Madeleine Koch. Sie hatte sich bereits bei der Flutopferhilfe im Ahrtal im Juli vergangenen Jahres engagiert.

Der erste Hilfstransport in die Ukraine war nach drei Tage gefüllt

Die Herzbergerin übernahm für die Ukraine-Hilfe die Spendensammelstelle. Medizinische Hilfsgüter, Babynahrung, Konserven und Rettungsdecken werden in einem 1000 Quadratmeter großen Lager in Berlin-Adlershof aufbewahrt, bis der nächste Hilfstransport in Richtung Osten aufbricht. „Der erste Sattelschlepper war nach drei Tagen voll“, sagt Madeleine Koch stolz.

Das Auto von Madeleine Koch ist derzeit ein mobiles Spendenlager. Auch Corona-Tests und die Erstausstattung für ukrainische Flüchtlinge in Deutschland hat sie fast ständig dabei. Quelle: Andreas Vogel

Inzwischen sind von Fortuna hilft mehrere Bus- und LKW-Ladungen mit Hilfsgütern in die Ukraine gebracht worden. Gleichzeitig kümmert sich der Verein um Ukraine-Flüchtlinge, die auf unterschiedlichste Weise in Deutschland angekommen sind. „Unser Schwerpunkt sind ältere Menschen, Rollstuhlfahrer und Flüchtlinge mit Haustieren“, sagt Koch.

Herzbergerin ist im Kontakt zu 600 Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland

Der Verein arbeitet mit der Hilfsorganisation „Wir sind alle Ukrainer“ von Vitali und Wladimir Klitschko zusammen, die in deutschen Kliniken Plätze für ukrainische Flüchtlinge angemietet hat, wie in Bernau im Barnim oder in Bad Harzburg (Niedersachsen).

Bei einer morgendlichen Telefonkonferenz erfährt Madeleine Koch, wo gerade besonders schnelle Hilfe gebraucht wird – weil etwa eine Bleibe für eine 22-jährige Ukrainerin gesucht wird, die an Krebs im Endstadium leidet, für einen querschnittsgelähmten Mann oder eine ältere Frau, die völlig erschöpft auf einer Bank im Berliner Hauptbahnhof sitzt. Dass für diese und noch viele weitere Flüchtlinge Unterkünfte gefunden werden, davon zehrt Madeleine Koch, die aktuell telefonischen Kontakt zu etwa 600 Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland hält. „Das Handy ist mein bester Freund“, sagt sie.

Madeleine Koch an ihrem Auto. Quelle: Andreas Vogel

Hilfe von Kollegen in Radensleben

Ihre Kraft schöpft Madeleine Koch aus der Unterstützung durch ihre Arbeitskollegen in Radensleben und der „ehrlichen Dankbarkeit“ vieler ukrainischer Flüchtlinge. „Dafür macht man das“, sagt Koch und schaut auf ihr Handy. Sie hat gerade erfahren, dass im Kriegsgebiet erste ukrainische Helfer des Vereines getötet wurden. „Die Bomben schlagen nicht mehr nur nachts, sondern jetzt auch tagsüber ein.“

Gleichwohl wird die Hilfe fortgesetzt. Am Donnerstag soll der nächste große Hilfstransport starten, am Freitag ein kleinerer. „Wir hören nicht auf“, sagt Koch. Für ihre Pferde bleibt vorerst wohl weiterhin nur wenig Zeit.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

info: Wer medizinische Hilfsgüter, Babynahrung und Konserven für die Ukraine-Hilfe des Vereins Fortuna hilft spenden will, kann diese zum Lager nach Berlin schicken. Die Anschrift lautet: Fokus on event, Florian-Geyer-Straße 109a in 12489 Berlin.

Von Andreas Vogel