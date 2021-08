Neuruppin

Die Corona-Regeln in Ostprignitz-Ruppin können wieder etwas gelockert werden. Nachdem sie vor einer Woche leicht gestiegen war, lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis zuletzt wieder unter dem Schwellenwert von 20, der in der Umgangsverordnung des Landes festgelegt wird. Seit Sonntag sind einige Maßnahmen nicht mehr nötig, teilt die Kreisverwaltung in Neuruppin mit.

Beim Besuch von Gaststätten, in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben und auch in Schwimmbädern muss nun kein Nachweis eines negativen Coronatests oder einer Impfung beziehungsweise Genesung mehr vorgelegt werden, wie das seit Montag, 16. August, nötig war.

Inzidenz in OPR erneut über 20 gestiegen

Laut Umgangsverordnung gilt die Nachweispflicht, wenn die Inzidenz an mehreren Tagen nacheinander über 20 steigt, und tritt wieder außer Kraft, wenn der Wert fünf Tage in Folge unter 20 sinkt. Das ist in Ostprignitz-Ruppin der Fall.

Das Robert Koch-Institut hatte zuletzt für den vergangenen Dienstag, 17. August, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 18,2 gemeldet, für Mittwoch von 16,2, für Donnerstag und Freitag von 17,2 und für Sonnabend von 16,2. Am Sonntag stieg die Inzidenz jedoch wieder auf 21,2.

Corona-Test-Pflicht besteht in einigen Fällen weiter

Unabhängig davon, ob die Sieben-Tage-Inzidenz unter oder über 20 liegt, besteht auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin die Testpflicht beziehungsweise die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises in einigen Fällen weiter: bei der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen, bei der Ausübung von Kontaktsport in Indoor-Sportanlagen, beim Besuch von Diskotheken, Klubs und anderen Tanzveranstaltungen, beim Besuch von Krankenhäusern, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, Pflegeheimen und vergleichbaren Wohnformen, Schulen, Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen.

Von MAZonline