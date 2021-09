Das Leitungswasser in Stöffin bei Neuruppin, in Protzen und in Rohrlack ist teilweise mit Bakterien belastet. Trinkwasser muss abgekocht werden. Seit Tagen versuchen der Zweckverband Fehrbellin/Temnitz, die Stadtwerke Neuruppin und das Gesundheitsamt des Kreises, das Problem zu lösen.