OPR: Keine Hilfe für Helfer von Ukraine-Flüchtlingen

Rüthnick/Neuruppin

Nina Katanova (69) und Wolodja Sytnyk (60) haben es geschafft – nach mehrtägiger Flucht aus einem Vorort von Kiew sind sie in Deutschland angekommen und leben seit wenigen Tagen in zwei Gästezimmern von Nina und Volker Baum in Rüthnick.

„Uns war seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine klar, dass wir irgendwas tun müssen und hier nicht nur ohnmächtig die Dinge verfolgen können, die dort passieren“, sagt Nina Baum. Die 53-Jährige, die jahrelang ein Büro gemanagt hat, bot erst der Kreisverwaltung in Neuruppin die Gästezimmer für Ukraine-Flüchtlinge an.

Nina Baum aus Rüthnick ist Flüchtlingshelferin und hat dafür ihr Schul-Russisch aktiviert. Quelle: Andreas Vogel

Bereits nach zwei Tagen ein Anruf in Rüthnick, ob noch ein Zimmer frei ist

Weil jedoch zunächst nichts außer zwei Anrufen passierte, sah sich Baum im Internet nach Hilfsmöglichkeiten für Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland um und bot ihre Unterstützung beim Verein „Fortuna hilft“ an. Dieser kümmert sich nicht allein um Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal, das im Juli 2021 überschwemmt worden war, sondern seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine auch um ukrainische Flüchtlinge.

„Meine Großeltern mussten damals aus rassischen und politischen Gründen aus Nazideutschland fliehen“, sagt Baum. Keine zwei Tage nachdem sie sich beim Verein gemeldet hatte, erhielt die Rüthnickerin einen Anruf, ob bei ihr noch ein Zimmer für eine 69-jährige Ukrainerin frei sei, die am Berliner Hauptbahnhof gestrandet war: Nina Katanova, Präsidentin eines Vereins, der sich in der Ukraine um Kinder ohne Eltern kümmert, die von Pflegefamilien oder in Kinderheimen betreut werden.

Der Ausweis der Ukrainerin Nina Katanova, die derzeit bei Familie Baum in Rüthnick lebt. Quelle: Andreas Vogel

Irritiert von der Kreisverwaltung in Neuruppin

Katanova hat bei ihrer Flucht deshalb nicht nur ihr Handy mitgenommen, um möglichst regelmäßig Kontakt zu ihrem Sohn zu haben, der seit Ende Februar in der ukrainischen Armee kämpft, sondern auch mehrere USB-Sticks. Auf diesen befinden sich die Kontakte zu den knapp 1100 Kindern, die der Verein bis jetzt betreut hat. „Sie wollte sofort wieder arbeiten, um zu wissen, wie es den Kindern geht, wo sie sich befinden und ob sie evakuiert werden können“, sagt Baum.

Doch obwohl Nina Katanova und Wolodja Sytnyk, der seit Montag in Rüthnick lebt, fast den ganzen Tag telefonieren, konnte noch längst nicht der Kontakt zu allen Kindern und Pflegefamilien wieder hergestellt werden. Irritierend ist für Nina Baum indes, wie die Kreisverwaltung in Neuruppin mit Helfern umgeht, die Ukraine-Flüchtlinge privat bei sich unterbringen.

Das Havelland hat sofort reagiert

Zwar sind beide Ukrainer inzwischen beim Landkreis registriert und erhalten auch eine finanzielle Unterstützung – an die Gastgeber denkt die Kreisverwaltung dabei aber nicht. „Wir würden nur dann eine finanzielle Hilfe erhalten, wenn die Gästezimmer über den Landkreis vermittelt worden wären“, hat Nina Baum erfahren.

Die Rüthnickerin ist darüber verwundert – schließlich zeige der Landkreis Havelland, dass es auch anders geht. Wer im Havelland Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnimmt, kann sich beim Kreis dafür monatlich pauschal 210 Euro (für eine Person) beziehungsweise 250 Euro (für zwei Personen) erstatten lassen. Hinzu kommt ein Heizkostenzuschuss von gut 20 Euro, bestätigt der Landkreis dort auf Nachfrage.

In Rüthnick, das vom Am Lindow verwaltet wird, leben etwa 500 Menschen. Quelle: Peter Geisler

Kreis OPR ist mit dem Land im Gespräch wegen der Flüchtlingshilfe

Bei der Kreisverwaltung in Neuruppin wurde zwar auch schon über mögliche Hilfen für Helfer von Ukraine-Flüchtlingen gesprochen, eine eigene Regel gibt es bisher aber nicht. Man sei mit dem Land im Gespräch, um eine einheitliche Verfahrensweise zu erreichen, hieß es am Freitag. Zudem solle beim Kreis eine koordinierende Stelle für ehrenamtliche Helfer aufgebaut werden. Bis wann es diese Stelle geben wird, blieb offen.

Nina und Volker Baum teilen derweil weiter mit Nina Katanova und Wolodja Sytnyk Bad und Küche. „Das ist allemal besser als eine Gemeinschaftsunterkunft“, sagt Nina Baum. Die Dankbarkeit ist riesig. Zudem wird abends abwechselnd gekocht. Borschtsch und Kassler mit Sauerkraut gab es schon. Am Montag, 11. April, wird es wohl etwas Besonderes geben – da wird Nina Katanova 70 Jahre.

Von Andreas Vogel