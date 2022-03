OPR: Kreiselternrat ist enttäuscht über das Festhalten an der Maskenpflicht in Schulen

Neuruppin

Der Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin ist enttäuscht darüber, dass Brandenburg an der Maskenpflicht für Schüler festhält. „Das ist den Eltern schwer zu vermitteln, wenn derzeit überall auf der Welt die Corona-Regeln gelockert und ausgerechnet die Schulen in der Mark davon ausgenommen werden“, sagte am Freitag Steffen Keller (52), der seit gut zwei Jahren Vorstandssprecher des Kreiselternrates in OPR ist.

Laut Keller fordern in einer aktuellen Umfrage zwei Drittel des Gremiums, dass die Maskenpflicht an den Schulen wenigstens für die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 6 fallen sollte. „Für Grundschüler ist das Sprechen und Lesen-Lernen mit Maske eine enorme Einschränkung“, so Keller. Denn die Mimik und Gestik sei für Grundschüler besonders wichtig, sagte Keller, dessen Sohn Siebentklässler ist.

Corona-Tests an Schulen in OPR: ein Drittel sieht keinen Sinn dafür

Nicht ganz so eindeutig fiel das Ergebnis zur Testfrequenz an den Schulen aus. Während die Hälfte der 33 Elternvertreter in dem Gremium das tägliche Testen in den Schulen, das noch Ende Februar galt, für richtig hielt, sah etwa ein Drittel der gewählten Mitglieder keinen Sinn mehr in den pauschalen Corona-Tests an den Schulen – und nur wenige könnten sich mit der jetzigen Testfrequenz (dreimal in der Woche) identifizieren, so Keller.

Möglicherweise liegt das auch daran, dass trotz der derzeit steigenden Zahlen von den infizierten Kindern und Jugendliche nur ganz wenige so schwer erkranken, dass sie in einer Klinik behandelt werden müssen. Das Land hatte am Donnerstag in Potsdam beschlossen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen in Brandenburg bis zum 2. April weitgehend verlängert werden.

Kreiselternrat OPR: Lehrer lassen sich zu wenig fortbilden

Fortschritte sieht der Kreiselternbeirat OPR bei der Digitalisierung der Schulen – die Online-Anbindung werde nach und nach besser, auch Notebooks und Tablet-Computer kämen allmählich in die Einrichtungen. Zufrieden ist der Beirat dennoch nicht, vielmehr wird kritisiert, dass ein Großteil der Lehrkräfte nicht in der Lage sei, digitalisierte Angebote pädagogisch sinnvoll zu vermitteln.

Es werde leider den Lehrern überlassen, ob sie sich in diesem Bereich, etwa zum digitalen Lernen mit der Schulcloud, fortbilden lassen, moniert Keller. Er befürchtet, dass das geringe Interesse auch daran liegen könnte, dass es an vielen Schulen in der Region zu wenige Lehrkräfte gibt, die den Vertretungsunterricht absichern, wenn Kollegen sich für einige Tage auf Fortbildung befinden.

Von Andreas Vogel