Neuruppin

Immer mehr Bürgermeister und Amtsdirektoren in Ostprignitz-Ruppin machen sich Sorgen um die Finanzen ihrer Gemeinden. Sie fordern, dass der Landkreis im nächsten Jahr deutlich weniger von Kommunen kassiert, als es der Landrat und der Kämmerer bisher planen. Aus Angst, dass das Geld die Gemeinden und Ämter bald nicht mehr reichen könnte.

Acht der zehn hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren haben oder wollen beim Kreis Protest gegen die geplante Höhe der Kreisumlage im kommenden Jahr einlegen.

Mit der Kreisumlage legt der Kreistag fest, welchen Anteil an ihren Einkünften die Gemeinden in einem Jahr an den Landkreis abführen müssen. Der Satz liegt seit 2019 bei 41 Prozent. Geht es nach Landrat Ralf Reinhardt, soll es auch im nächsten Jahr dabei bleiben.

Landkreis würde 1,3 Millionen Euro mehr Kreisumlage kassieren als 2021

Das Argument der Bürgermeister: Wenn es bei 41 Prozent bleibt, dann würde der Landkreis im kommenden Jahr 1,3 Millionen Euro mehr von den Gemeinden kassieren als 2021. Geld, das er aus Sicht vieler Bürgermeister nicht zwingend braucht. In absoluten Zahlen soll die Kreisumlage von 52,4 auf 53,6 Millionen Euro steigen.

Kreiskämmerer Arne Kröger räumt ein, dass der Kreis 1,3 Millionen Euro im nächsten Jahr mehr bekommen würde. Aber nur, weil die Gemeinden auch mehr Geld zur Verfügung haben, sagt er. Den Städten und Gemeinden würden zusammengenommen immer noch mindestens 1,9 Millionen mehr bleiben als 2021.

Doch viele Gemeinden sehen sich bald in der Bredouille. Etliche Orte schieben dringende Investitionen zum Beispiel für neue Feuerwehrfahrzeuge, Gerätehäuser oder Straßen vor sich her, weil sie nicht wissen, wie sie die bezahlen sollen.

Gemeinden: Kreis OPR hat genügend Geld für Investitionen

Das Amt Temnitz will die Amtsumlage deshalb 2022 drastisch anheben. Für die einzelnen Gemeinden bleibt dann nur wenig übrig.

Neuruppin geht davon aus, dass spätestens 2025 alles Geld restlos aufgebraucht sein wird, das die Stadt über viele Jahre nach und nach als Rücklage für den Notfall angespart hat. Und trotzdem reicht das Geld nicht einmal für die normalen Renovierungsarbeiten in Schulen und Kitas. Der Neubau der Kita in Gildenhall musste aus Geldmangel ganz abgesagt werden.

Für Thomas Kresse, den Amtsdirektor im Amt Temnitz steht fest, dass der Kreis keine zusätzlichen 1,3 Millionen Euro braucht. Schon jetzt schiebe er Investitionen von etlichen Millionen aus den vergangenen Jahren vor sich her, die erst einmal abgearbeitet werden müssen. Warum werden immer neue Projekte beschlossen, wenn nicht einmal die alten umgesetzt werden können?

„Wir fordern eine Priorisierung der Investitionen“, sagt Kresse. Die neue Rettungswache in Wildberg müsse sicher gebaut werden. Aber braucht der Landkreis jetzt wirklich einen Neubau fürs Kreisarchiv für mindestens drei Millionen Euro?

Neuruppins Bürgermeister schließt sich dem Protest seiner Amtskollegen nicht an

Kresse stört auch, dass der Landrat im nächsten Jahr weitere Stellen schaffen will. Wozu, wenn es schon jetzt nicht gelingt, dutzende freie Stellen zu besetzen?

Auch Lindows Amtsdirektor Danilo Lieske drängt darauf, die Kreisumlage 2022 zu senken. Der Landkreis sei gesetzlich verpflichtet, den Finanzbedarf der Gemeinden zu berücksichtigen, sagt er: „Das passiert bisher nicht.“

Dass sich Neuruppin genau wie Fehrbellin dem Protest nicht anschließen will, finden die Amtsdirektoren befremdlich. Schließlich werde gerade in der Fontanestadt gerade heftig um den Stadthaushalt 2022 gestritten, weil das Geld hinten und vorne nicht reicht.

Die Linke will im Kreistag OPR geringere Kreisumlage beantragen

Für Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle zählt etwas anders mehr: „Mir ist es wichtig, dass gerade jetzt in der Pandemie die Behörde, die dafür zuständig ist, finanziell gut aufgestellt ist.“

Neuruppin komme mit dem Entwurf des Kreishaushaltes zurecht, sagt er: „Und die allermeisten anderen Kommunen werden damit auch zurechtkommen. Niemand wird in ein Haushaltssicherungskonzept getrieben.“

Noch ist zur Kreisumlage nicht das letzte Wort gesprochen. Die Linke will im Kreistag beantragen, die Umlage 2022 zu senken, kündigte der Neuruppiner Abgeordnete Ronny Kretschmer im Kreisausschuss am Donnerstag vorsorglich schon mal an.

Anders als Bürgermeister Ruhle sieht er sehr wohl, dass Neuruppin das Geld selbst sehr dringend braucht. Der Kreistag soll am 2. Dezember entscheiden.

Von Reyk Grunow