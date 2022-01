OPR: Sturmböen am Wochenende erwartet

Neuruppin

Für das bevorstehende Wochenende gibt es eine Wetterwarnung für die Region. Zeitweise sind sogar schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern Windgeschwindigkeit möglich. Die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin weist auf die Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg hin.

Am Sonnabend zieht ein Sturmfeld mit Orkantief auf. Am Nachmittag und am Abend sind erste Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern Windgeschwindigkeit (Bft 8) möglich.

Weitere Windzunahme in der Nacht

In der Nacht zu Sonntag wird eine weitere Windzunahme prognostiziert, die bis weit in den Sonntag hinein anhält. Zeitweise kann es dann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Sturmböen sowie einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) geben.

Sicherheitshalber sollten deshalb lose Gegenstände auf Grundstücken gesichert und Fenster sowie Türen fest verschlossen werden. Die Bürger werden angehalten, einen Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Vor Gängen in den Wald wird während des Sturms gewarnt.

Aktueller Warnlagebericht des DWD für das Land Brandenburg: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/warnlagebericht/berlin_brandenburg/warnlage_bb_node.html

Von MAZonline