Neuruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet allen Interessierten ab zwölf Jahren, sowie beim speziellen Kinderimpfen auch Kindern zwischen fünf und elf Jahren, trotz sinkender Nachfrage auch künftig Corona-Schutzimpfungen in Kyritz, Neuruppin und Wittstock an Die Impfungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

In Kyritz wird immer dienstags geimpft

In Kyritz wird im Kulturhaus, Perleberger Straße 8, immer dienstags geimpft. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ­(Biontech/Pfizer oder Moderna) ohne vorherige Anmeldung für Jedermann ab zwölf Jahren. Ab Dienstag, 1. März, finden die Impfungen immer dienstags von 15 bis 17 Uhr statt.

Zu dieser Zeit sind stets auch Impfungen für Kinder ab fünf Jahren durch einen Kinderarzt beziehungsweise eine Kinderärztin möglich. Über die Internetseite des Landkreises OPR kann ein Termin gebucht werden.

Ein medizinischer Mitarbeiter bereitet eine Dosis mit einem Corona-Impfstoff vor (Symbolfoto). Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Ab dieser Woche, 4. März, sind in Neuruppin zudem Impfungen mit dem Wirkstoff Novaxovid des Herstellers Novavax möglich. Rund 1000 Impfdosen hatte der Landkreis für einen ersten Impfturnus geordert, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Personen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die auf diesen Impfstoff gewartet haben und sich bisher nicht haben impfen lassen, sich nun auch den schützenden Piks geben lassen.

Das Impfangebot richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren entsprechend einer RKI-Empfehlung; aber der besondere Aufruf zur Impfung geht an alle bisher ungeimpften Personen in kritischen Infrastrukturen.

Impfzentrum in Neuruppin

Das Impfzentrum des Landkreises OPR im Haus B der Ruppiner Kliniken in Neuruppin hatte indes am Sonnabend, 26. Februar, letztmalig geöffnet. Um den Menschen trotzdem – unabhängig von den Impfmöglichkeiten bei den Ärzten in der Region – weiterhin ein möglichst niedrigschwelliges Impfangebot machen zu können, wird künftig freitags und samstags im Oberstufenzentrum (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee 39 (Haus B) in Neuruppin geimpft.

Die Corona-Schutzimpfungen – möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Novavax – werden ohne vorherige Anmeldung für alle ab 12 beziehungsweise 18 Jahren angeboten.

Auch Kinder werden im Neuruppin geimpft

Samstags von 9 bis 12 Uhr gibt es auch für Kinder ab fünf Jahren ein Impfangebot durch Kinderärzte – mit und ohne Anmeldung. Eine Anmeldung ist über die Internetseite des Kreises möglich.

Die Öffnungszeiten im OSZ sind ab Freitag, 4. März: Jeden Freitag von 16.30 bis 18.30 Uhr und jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr (auch für Kinder von fünf bis elf Jahren).

Das Gebäude (Haus B) auf dem Gelände des Oberstufenzentrums (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee 39 in Neuruppin ist barrierefrei auch mit mehreren Buslinien der ORP erreichbar. Auf dem Gelände gibt es zudem zahlreiche kostenlose Parkplätze.

Impfen in Wittstock

In Wittstock werden auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes an der Ackerstraße 14 ab Dienstag, 1. März, jeweils dienstags von 16 bis 19 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab 12 Jahren mit den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Formulare gibt es im Internet

Zu allen Impfungen sind ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte, das Impfbuch (falls vorhanden) und möglichst auch die ausgefüllten Formulare zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen, die auf www.brandenburg-impft.de zu finden sind, mitzubringen. Das Vorhandensein aller Dokumente und Formulare spart vor Ort viel Zeit und reduziert mögliche Warteschlangen, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

Impfhotline des Landkreises OPR

Eine stets aktuelle Übersicht zu den Impfangeboten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist auf den Corona-Sonderseiten auf www.opr.de zu finden.

Für Fragen zu Impfungen steht den Bürgern auch die Impf-Hotline des Landkreises Ostprignitz-Ruppin unter 03391/6 88 53 20 zur Verfügung. Die Sprechzeiten der Hotline sind: Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr und Freitag 8 bis 14.30 Uhr.

Von MAZonline