Nicht jeder Tag in der Ausbildung läuft gut. Probleme in der Berufsschule, Schwierigkeiten mit anderen Azubis oder zwischen Lehrlingen und dem Ausbildungspersonal halten häufig länger als einen Tag an und führen im schlimmsten Fall zum Ausbildungsabbruch. Eine Situation, in der es nur Verliererinnen und Verlierer gibt.

Um solche Fälle zu vermeiden, bietet die Agentur für Arbeit in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin eine neue „assistierte Ausbildung“ an. Neben der klassischen Nachhilfe für die Berufsschule gibt es auch sozialpädagogische Begleitung, welche sich um Herausforderungen kümmert, die über die schulischen Anforderungen hinausgehen.

Jeder Betrieb und Auszubildende bekommt Hilfe

„Manchmal läuft es in der Ausbildung nicht ganz so rund, die Noten sind nicht so toll, die Berufsschule ruft an, mit den Lehrkräften gibt es Stress und erste Zweifel kommen auf. Ich glaube die Situation kennen einige Ausbildungsbetriebe, aber kein Grund zur Verzweiflung. Melden Sie sich einfach bei uns. Jeder Betrieb und Auszubildende bekommt von uns die Hilfe, die er braucht, wir finden eine Lösung für beide Seiten“, so Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin.

Das Instrument der assistierten Ausbildung präsentiert sich zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch flexibler. Ausgerichtet am individuellen Bedarf der Nachwuchskraft und orientiert an den Anforderungen des Ausbildungsbetriebes, können so Unterstützungsangebote passgenau gestaltet werden, teilte die Arbeitsagentur mit. Ob 20-Stunden-Nachhilfe in Wirtschaftskunde oder 40 Stunden für Mathematik – die Auszubildenden bekommen immer ein individuelles Angebot.

Kleine und mittlere Betriebe werden dadurch entlastet

Darüber hinaus kann das betriebliche Ausbildungspersonal in Vorbereitung auf und bei der Umsetzung der Berufsausbildung Unterstützung erhalten. Für kleine und mittlere Betriebe sei dies eine spürbare Entlastung und vielleicht ein Anreiz erstmalig oder erneut Ausbildungsplätze zu schaffen.

Übrigens funktioniert die „assistierte Ausbildung“ nicht nur bei neu geschlossenen Ausbildungsverträgen. Auch Ausbildungsverhältnisse, die schon länger bestehen können diese Unterstützung erhalten.

Azubis können sich bei der Berufsberatung melden

Was nun tun, wenn man mehr über die assistierte Ausbildung erfahren möchte? Auszubildende können sich unproblematisch bei der Berufsberatung melden. Diese ist am besten über die Hotline 03391/69 50 00 für die Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz zu erreichen.

Unternehmen und Betriebe, die mehr über die assistierte Ausbildung erfahren möchten, melden sich über die Hotline: 0800/4 55 55 20

