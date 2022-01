Neuruppin/Perleberg

Die Personalnachfrage der Unternehmen in der Region ist stabil. Im Monat Dezember wurden in den vier Landkreisen der Agentur für Arbeit Neuruppin, also Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland und Oberhavel, 1085 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 327 mehr als im Vorjahresmonat Dezember 2020.

5426 offene Stellen im Agenturbezirk Neuruppin

Seit Jahresbeginn haben die Unternehmen im Agenturbezirk Neuruppin 11.513 Stellen gemeldet. Das sind 7,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aktuell sind 5426 offene Stellen im Bestand.

Die Stellenmeldungen erfolgten im Dezember insbesondere im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, im verarbeitenden Gewerbe, in der öffentlichen Verwaltung und Handel.

Beate Kostka, Chefin der Arbeitsagentur in Neuruppin Quelle: Andreas Vogel

„Auswirkungen der pandemischen Einschränkungen sind in unseren vier Landkreisen bislang bei der Personalnachfrage nicht zu beobachten. Die Nachfrage ist weiterhin hoch“, so ­Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin.

Für die Arbeitsagentur sei dies ein Signal, dass die regionalen Unternehmen verstärkt Arbeits- und Fachkräfte nachfragen. „Das heißt, die Chancen zur Arbeitsaufnahme sind gut und vor allem auch in unterschiedlichsten Berufsfeldern gegeben“, erläutert Beate Kostka weiter.

Beschäftigung bis Mitte 2021 gestiegen

Der hohe Personalbedarf zeigt auch seine Auswirkung auf die Beschäftigtenstatistik in den vier Landkreisen. Im Dezember wurden die neuen Beschäftigtendaten mit Stand Juni 2021 veröffentlicht. Demnach beläuft sich für den Agenturbezirk Neuruppin die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 168.305 Personen. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist das eine Zunahme von 3249 Personen beziehungsweise plus zwei Prozent.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm in der Prignitz um 514 (1,9 Prozent) auf 27.858, in Ostprignitz-Ruppin um 293 (0,8 Prozent) auf 35.568, im Havelland um 1310 (2,9 Prozent) auf 45.976 und in Oberhavel um 1132 (2 Prozent) auf 58.903 zu.

Deutlicher Rückgang in der Land- und Forstwirtschaft

Im Wirtschaftsbereich Heime (zum Beispiel Pflege- und Altenheime) und Sozialwesen (zum Beispiel Betreuung älterer Menschen, Kinder – und Jugendhilfe, Beratungsstellen) ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung innerhalb eines Jahres am stärksten angestiegen (+989 Personen beziehungsweise +6 Prozent).

Den deutlichsten Rückgang gab es dagegen in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (-357 Personen beziehungsweise -6,9 Prozent).

Von MAZonline