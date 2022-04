Neuruppin/Pritzwalk

Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll die Erzeugung erneuerbarer Energie massiv ausgebaut werden. Nach den Plänen des Bundes soll sich die Zahl der Windkraft- und Photovoltaikanlagen in den nächsten Jahren vervielfachen – wegen des Klimawandels, aber auch um unabhängiger von Gas- und Ölimporten zu werden.

Gerade bei Solarkraftwerken scheint fast so etwas wie Goldgräberstimmung zu herrschen. Überall werden neue Anlagen geplant, teils riesig wie die 140 Hektar entlang der Autobahn 24 bei Linum oder etwas bescheidener wie die 20.000 Quadratmeter auf dem Flugplatz in Neuruppin. Sie alle sollen bald sehr viel mehr erneuerbare Energie erzeugen. Dabei kommen die Stromnetze mancherorts schon jetzt an die Grenze dessen, was sie leisten können.

Immer öfter müssen Windräder abgeschaltet werden. Nicht wegen des fehlenden Windes, sondern weil der Strom, den sie erzeugen würden, vom Leitungsnetz nicht mehr aufgenommen werden kann. Netzbetreiber Edis sieht schon jetzt eine Überlastung der Stromtrassen – auch im Ruppiner Land und in der Prignitz.

Die Edis betreibt das Verteilnetz im Norden Brandenburgs

Die Edis betreibt die regionalen Stromverteilnetze vor allem im östlichen Mecklenburg-Vorpommern und im nördlichen Brandenburg. Das bestehende Netz wurde für eine maximale Last von 2,3 Gigawatt ausgelegt.

Im vergangenen Jahr waren im Edis-Bereich aber dezentrale Anlagen installiert, die 12.634 Megawatt Elektroenergie erzeugen können. Neben Windkraft sind das zum Beispiel Photovoltaik, aber auch Blockheizkraftwerke.

Die großen überregionalen Übertragungsnetze für Strom werden in Ostdeutschland von der Firma 50Hertz betrieben. Für die nächstkleinere Stufe, das Verteilnetz im Norden Brandenburgs, ist die Edis zuständig. Quelle: Jan Woitas/dpa

Innerhalb kurzer Zeit hat die Edis ihr Netz von 2,3 auf eine Last von 12,6 Gigawatt ausgebaut. Um den Strom aller bisher beantragten Anlagen aufnehmen und in das bundesweite Übertragungsnetz weiterleiten zu können, wäre aber eine Kapazität von 60 Gigawatt nötig.

In Ostdeutschland ist die Firma 50Hertz für das Höchstspannungs- Übertragungsnetz zuständig, das den Strom aus und in andere Regionen Deutschlands und über die Grenzen transportiert. Im Jahr 2010 wurde in 16 Prozent der Stunden des Jahres von der Edis mehr Strom in dieses Netz abgeleitet als verbraucht. 2020 wurde schon in mehr als 70 Prozent der Zeit mehr Strom eingespeist als gezapft.

Das Stromnetz zu erweitern dauert lange

Aber abgegeben werden kann nur der Strom, der auch durch die regionalen Verteilnetze transportiert werden kann. „Man muss sich das System wie eine Waage vorstellen“, sagt Lars Klemmer von der Edis. In der einen Waagschale ist der Strom, der erzeugt wird, in der anderen der Strom, der verbraucht wird. „Beide müssen sich ausgleichen.“ Stimmt das Verhältnis nicht, hat das Folgen für die Sicherheit des Stromnetzes für alle Verbraucher.

Die Edis baut ihr Netz aus, doch die Planungsverfahren sind aufwändig und langwierig. Quelle: Henry Mundt

Die Edis arbeitet daran, ihr Stromnetz auszubauen, um mehr Energie hindurchleiten zu können. „Wir wollen das Netz ausbauen, wir sind dazu auch verpflichtet“, sagt Hannes Hobitz, der wie seine Kollegen bei der Edis für das Kommunalmanagement zuständig ist: „Der Umbau zu erneuerbarer Energie ist auch aus unserer Sicht sehr wichtig.“

Doch der Netzausbau geht bisher viel langsamer voran als der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Planungsverfahren seien häufig sehr aufwändig und langwierig. Aus Edis-Sicht auch, weil das Land nicht genügend Personal für eine schnellere Bearbeitung der Planungsunterlagen hat.

Freie Kapazitäten in der Temnitzregion, zu viel Strom in der Prignitz

„Es sind nicht alle Bereiche gleich stark betroffen“, sagt Hobitz. Im Temnitzer Bereich etwa gibt es durchaus noch Kapazitäten, um Strom ins Netz einzuspeisen. Um mehr Sicherheit für das Stromnetz zu schaffen und mehr Kapazitäten, hat die Edis gerade Teile des Mittelspannungsnetzes von 15.000 Volt auf 20.000 Volt umgestellt.

Windkraft macht derzeit mit Abstand den größten Anteil an den erneuerbaren Energie in Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel aus. Quelle: Henry Mundt

Deutlich stärker belastet ist das Stromnetz in weiten Teilen der Prignitz und im nördlichen Ostprignitz-Ruppin, um Heiligengrabe und Wittstock etwa, sagt Hannes Hobitz. Lars Kemmer betreut eine Gemeinde in der Prignitz, die 38-mal so viel Strom liefert wie sie selbst benötigt. Welche das ist, will er nicht verraten.

Nach dem Gesetz ist die Lage eindeutig: Wer ein Windrad oder eine Solaranlage baut, hat Anspruch darauf, dass sein Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird. Und darauf, dass sein Strom bezahlt wird.

Betreiber bekommen Entschädigung – bezahlen müssen die Stromkunden

Kann das Netz den Strom nicht aufnehmen, dann werden die Anlagen automatisch heruntergefahren – zuerst auf 60 Prozent ihrer Leistung, dann auf 30 Prozent und notfalls ganz abgeschaltet. Für den Strom, der deshalb nicht eingespeist werden kann, steht den Betreibern eine Entschädigung zu.

Im Bereich der Regionalen Planungsgemeinschaft, also in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel, konnten wegen gedrosselter oder abgeschalteter Windkraftanlagen allein im Jahr 2020 etwa 135 Gigawattstunden an Strom nicht produziert werden.

Größte Herausforderung für die Netzbetreiber sind die großen Solarparks, die in den nächsten Jahren noch geplant sind. Quelle: Peter Geisler

2020 haben die Betreiber der Anlagen dafür laut Edis rund 11,6 Millionen Euro Entschädigung bekommen. „Bezahlen müssen wir das am Ende alle“, sagt Hannes Hobitz. Die Entschädigung für nicht erzeugten Strom fließt in den Strompreis ein.

Dieser Anteil dürfte in den nächsten Jahren deutlich steigen. In der Region Prignitz-Oberhavel gibt es derzeit Anlagen für erneuerbare Energien mit einer theoretischen Leistung von 1,7 Millionen Kilowatt. Den größten Anteil machen bisher Windräder mit rund einer Million Kilowatt Leistung aus, gefolgt von Freiflächensolaranlagen mit bisher 312.339 Kilowatt.

Neue Industriebetriebe in OPR und Prignitz könnten überschüssigen Strom verbrauchen

„Das Problem sind nicht die vielen kleinen Anlagen, die verkraftet das Netz“, sagt Hobitz. Schwierig wird es bei den geplanten großen Solarparks. Zählt man die bereits jetzt beantragten künftigen Anlagen in Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel dazu, steigt die Leistung in den nächsten Jahren auf rund das Achtfache: auf 13,1 Millionen Kilowatt. Vor allem der Anteil der Photovoltaikanlagen soll in die Höhe schießen: von rund 300.000 Kilowatt auf 11,8 Millionen Kilowatt.

Der Ausbau des Verteilnetzes kommt da nicht hinterher. Dauert die Planung einer Solaranlage rund zwei bis drei Jahre, dann sind es beim Stromnetz derzeit rund acht bis zwölf Jahre. Ein Dilemma, das auch die Regionale Planungsgemeinschaft sieht. Ähnlich wie bei der Edis denkt man auch dort über einen anderen Ansatz nach: darüber, mehr Stromverbraucher in die Region zu holen.

„Wenn man sich das in der Vergangenheit ansieht, dann hat sich in der Nähe eines Kraftwerkes auch immer Industrie angesiedelt“, sagt Thomas Berger-Karin, der stellvertretende Leiter der Planungsstelle in Neuruppin. Bei den erneuerbaren Energien gibt es nur noch zwei Probleme: Zum einen wird sie in der Fläche erzeugt und nicht an einem einzelnen Ort. Zum anderen fließt sie nicht kontinuierlich, sondern nur, wenn Wind weht oder die Sonne scheint.

Von Reyk Grunow