OPR will in diesem Jahr ein Radverkehrskonzept erarbeiten lassen

Während Radler, die regelmäßig zwischen Alt Ruppin und Neuruppin unterwegs sind, noch einige Monate auf die Sanierung des maroden Radweges entlang der B 167 warten müssen, hat Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Donnerstag die knapp acht Kilometer lange Piste zwischen Rheinsberg und Dorf Zechlin offiziell freigegeben.

Die Verbindung über Linow war in den vergangenen Monaten von einer Firma aus Heiligengrabe auf Vordermann gebracht worden, wobei 90 Prozent der Kosten in Höhe von fast 400.000 Euro von Land, Bund und Europäischer Union (EU) übernommen wurden. Die Stadt Rheinsberg und der Landkreis OPR mussten lediglich jeweils fünf Prozent als Eigenanteil beisteuern.

Radweg bei Rheinsberg verläuft auf einstigem Bahndamm

Eine weitere Bedingung für diese hohe Förderung war, dass der Radweg zur Tour Brandenburg gehört und nicht vollständig saniert werden muss. Deshalb wurden lediglich Risse im Asphalt sowie Wurzelaufbrüche auf der Strecke beseitigt.

Dennoch waren die Arbeiten anspruchsvoll – der Radweg zwischen Rheinsberg und Dorf Zechlin verläuft zu großen Teilen auf einem ehemaligen Bahndamm. Dort verkehrten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Züge zwischen Rheinsberg und Flecken Zechlin.

Landrat Ralf Reinhardt (M.) gibt den modernisierten Radweg zwischen Rheinsberg und Dorf Zechlin frei. Mit dabei war auch Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (r.) Quelle: Andreas Vogel

Neben dem einstigen Bahndamm geht es deshalb noch heute auf einigen Abschnitten mehrere Meter bergab, weiß Reinhardt. Gleichwohl wird der Radweg rege genutzt – sogar im Winter, sagte Dirk Baier von der Ingenieurgesellschaft Frankfurt (Oder). Diese war für die Planung und Überwachung der Arbeiten zuständig.

OPR will beim Radkonzept auf Lückenschluss setzen

Bis zum Jahresende sollen in Ostprignitz-Ruppin noch vier weitere Radwege mit einer Gesamtlänge von etwa acht Kilometern durch das üppige Förderprogramm saniert werden – der in Heiligengrabe zum Bahnhof, der von Werder nach Kränzlin, der in Fretzdorf zur neuen Brücke sowie der Weg aus Richtung Katerbow zum Bahnhof Walsleben.

Danach wird die Sanierung weiterer Radpisten lediglich noch mit bis zu 80 Prozent gefördert. „Die Förderrichtlinie wurde geändert“, sagte Vizelandrat Werner Nüse (SPD). Auf das in Arbeit befindliche Radwegeverkehrskonzept für Ostprignitz-Ruppin hat das aber vermutlich keine Auswirkungen. Schließlich soll es dabei vor allem um den Bau neuer Radwege in der Region gehen.

„Wir wollen auf Lückenschluss setzen und dadurch Orte miteinander verknüpfen“, so Landrat Reinhardt. Die Auftaktberatung zu dem Konzept, das eine Firma aus Braunschweig entwickeln wird, soll es Anfang April. Vermutlich beim Kreistag im Dezember soll das Papier dann vorgestellt werden.

Initiativen in OPR fordern straßenbegleitende Radwege

Zuvor soll es einen regen Austausch mit Kommunen und Bürgerinitiativen geben, die straßenbegleitende Radwege fordern. Die Initiative aus Wustrau habe ihre Forderungen dem Landkreis bereits übergeben, so Vizelandrat Nüse. Gefordert wird ein Radweg an der Landesstraße L164 zwischen Walchow, Wustrau und Herzberg. Dafür ist zwar eigentlich das Land zuständig – doch dieses hat die Forderung bisher abgelehnt und dies damit begründet, dass auf der L164 weniger als 2500 Autos pro Tag unterwegs sind.

Reinhardt begrüßte den geplanten Austausch mit den Kommunen und Initiativen. Die Argumentationen seien wichtig, dadurch könnten hoffentlich viele Töpfe für den Radwegbau in der Region aktiviert werden.

Radweg zwischen Alt Ruppin und Neuruppin: Sanierung soll im April beginnen

Beim holprigen Radweg zwischen Alt Ruppin und Neuruppin ist klar, dass das Land die Sanierungskosten, die derzeit mit etwa 800.000 Euro angegeben werden, übernehmen wird. Demnach rechnet der Landesbetrieb Straßenwesen damit, dass die Arbeiten im April beginnen und voraussichtlich im Juli abgeschlossen sind.

Der marode Radweg zwischen Neuruppin und Alt Ruppin soll ab April saniert werden. Quelle: Henry Mundt

Eigentlich sollte der von Baumwurzeln schwer beschädigte Radweg bereits im vergangenen Sommer saniert und dabei zugleich verbreitert werden. Dazu kam es nicht, weil sich der Landesbetrieb und die Neuruppiner Stadtwerke über die Zuständigkeiten für einzelne Planungsabläufe gestritten haben.

Offiziell wird das nicht bestätigt. Der Landesbetrieb begründet die Verzögerung mit „umfangreichen Abstimmungen in der Bauvorbereitung“, die zuvor notwendig gewesen seien.

Von Andreas Vogel