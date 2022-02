ORP-Busfahrplan in OPR bleibt ausgedünnt

Neuruppin

Wegen krankheitsbedingter Ausfällen des Fahrpersonals hat die kreiseigene Busgesellschaft ORP den Busfahrplan vor einer Woche ausgedünnt. Weil auch weiterhin viele Busfahrer krankgemeldet sind, gibt es auch weiterhin weniger Fahrten als im Fahrplan stehen. Das teilt die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mit. Diese Einschränkung gelte erst einmal mindestens bis Ende der nächsten Woche (Sonntag, 27. Februar).

Detaillierte Notfahrpläne auf der Internetseite der ORP

Die detaillierten Änderungen seien bereits auf in den Fahrplänen auf der Internetseite www.orp-busse.de eingepflegt. In den Aushängekästen an den Haltestellen selbst sind die ausgedünnten Fahrpläne allerdings nicht zu finden, so dass nicht jeder Bus fährt, der dort noch auf der Liste steht.Im Bereich Neuruppin fallen einzelne Fahrten aus auf den Linien 752, 756, 758, 764, 770, 771, 791 und 794. Außerdem seien etliche Fahrplanänderungen nötig bei den Linien 754, 756, 758, 762, 764, 784, 791, 792 und 794.

Sonntags fährt die Stadtlinie nun gar nicht

Am Samstag fährt die Stadt­line 770 nur vormittags und am Sonntag gar nicht.Im Bereich Kyritzfallen Fahrten aus auf den Linien 701 und 707. Fahrplanänderungen gibt es bei den Linien 704, 707 und 714.Im Bereich Wittstockgibt es Fahrtausfälle und geänderte Abfahrtzeiten bei den Linien 740, 744 und 748.

Überlandbusse für den Stadtverkehr freigegeben

Als Ersatz dürfen Fahrgäste innerhalb der Städte Kyritz, Neuruppin und Wittstock derzeit auch in die Busse der Überland­linien der ORP einsteigen, die immerhin einige der ausgefallenen Stadtbusfahrten kompensieren können.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer 03391/40 06 18 sowie auf der Internetseite www.orp-busse.de.

Von MAZ-online