Kyritz

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, kommt es auch bei der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) zu Fahrplanänderungen.

Grundsätzlich wurde auf allen Linien die Fußnote für den Bedarfsausstieg durch eine Rufbus-Fußnote ersetzt. Rufbusse können bis 90 Minuten vor Abfahrt bei der Mobilitätszentrale unter der Telefonnummer 03391/40 06 18 angemeldet werden.

Die Anmeldung für Fahrten vor 8 Uhr muss am Vortag (werktags außer samstags) bis 18 Uhr erfolgen. Der Ausstiegswunsch erfolgt ohne vorherige telefonische Anmeldung direkt beim Fahrpersonal. Wer einen Rufbus bestellt, dem entstehen dadurch keine weiteren Kosten – es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB).

Weiterhin hat der ORP eine große Zahl von Fahrten im Minutenbereich verschoben, um damit Anschlüsse zu verbessern und Verspätungen zu vermeiden.

Umfangreiche und relevante Fahrplanänderungen werden im Folgenden dargestellt:

Bereich Kyritz :

Auf Linie 705 (Babe – Kyritz) wurden mit Ausnahme des morgendlichen Schülerverkehrs alle Haltestellen ab Neuhof als Rufbus geplant. Sofern dort keine Rufbusanmeldungen oder Ausstiegswünsche vorliegen, ermöglicht dies Fahrgästen aus den Gemeindeteilen Lohm, Babe und Roddahn, Kyritz schneller zu erreichen.

Bereich Wittstock :

Die Fahrpläne der Linien 740 bis 746 enthielten Fahrten, die nur zu den Wittstocker Markttagen beziehungsweise für Ämtertouren an einzelnen Wochentagen verkehrten. Mit dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember werden diese Fahrten in teils geänderter Form werktags außer samstags verkehren.

Die betroffenen Fahrten wurden teilweise um bis zu eine Stunde verschoben. Auch wurden einzelne Abschnitte (beispielsweise Griebsee auf der Linie 746) oder auch ganze Fahrten mit der Fußnote für Rufbusse versehen (zum Beispiel Linie 743, Fahrtnummer 6 mit Abfahrt 10.20 Uhr ab Wittstock, Bahnhof). Für Rufbusverkehre können auch Abo-Anmeldungen über die oben genannte Telefonnummer erfolgen.

Fahrt 12 der Linie 745, mit Abfahrtszeit 8.10 Uhr ab Ackerfelde über Freyenstein, Wulfersdorf nach Wittstock, erhält ab 16. Dezember ebenfalls Anschluss zum Regionalexpress 6 am Wittstocker Bahnhof.

Bereich Neuruppin :

An der Bundesstraße 167 wurde der beidseitige Haltepunkt „ Neuruppin, Autohof“ in Nähe der Autobahn 24 installiert. Die Haltestelle ist für Pendler ausgelegt. Dort hält stündlich der Plus Bus 711 ( Kyritz – Wusterhausen – Neuruppin). Auf der Linie 762 bietet der ORP montags bis freitags ein weiteres Fahrtenpaar am Vormittag ab Neuruppin 10.35 Uhr über Kunsterspring, Rägelin nach Walsleben an. Die Fahrt verkehrt auf dem gleichen Fahrweg ab Walsleben 11.30 Uhr zurück nach Neuruppin. In den Ferien verkehren diese Fahrten als Rufbus.

Auch die Linie 787 ( Neuruppin – Kunsterspring – Flecken Zechlin) wurde um ein Fahrtenpaar ergänzt. Die bisherigen Fahrten 13.30 Uhr ab Neuruppin und 14.45 Uhr ab Flecken Zechlin bietet der ORP an Schul- und Ferientagen an. Die Linie 791 ( Lindow – Wulkow – Neuruppin) wird um ein Fahrtenpaar (ab Lindow 08.50 Uhr, ab Neuruppin 10.18 Uhr) ergänzt.

Bereich Rheinsberg: Das Fahrtenangebot der Linie 784 ( Rheinsberg – Lindow – Gransee) hat sich deutlich vergrößert. Mit nun sieben Fahrtenpaaren bietet die ORP von Montag bis Freitag einen Taktlückenschluss zur Regionalbahn 54 (Berlin – Löwenberg – Rheinsberg) an. Die Verbindungen werden teilweise als Verknüpfung mit der Linie 764 in Lindow angeboten.

Kein Bus mehr nach Großzerlang am Wochenende

Wegen fehlender Nachfrage wird der Verkehr auf der Linie 788 ( Rheinsberg – Großzerlang) an Wochenenden und Feiertagen ab dem 15. Dezember eingestellt. Es bestehe aber die Möglichkeit, den Verkehr zur Saison 2020 wieder aufzunehmen, wenn der Bedarf da ist. Die saisonale Bedienung im Zeitraum 1. Mai bis 4. Oktober 2020 befindet sich derzeit mit den Kommunen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in Abstimmung. Die Saisonfahrpläne werden im Laufe des 1. Quartals 2020 veröffentlicht.

Der ORP bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über etwaige Fahrplanänderungen unter der Telefonnummer 03391/40 06 18 zu informieren. Aktualisierte Fahrpläne im Internet: www.orpbusse.de/Fahrplaene/Fahrplanuebersicht/.

Von MAZ-online.