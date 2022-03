Neuruppin

Am Samstag, 26. März, gibt es während der Öffnungszeiten (9 bis 12 Uhr) im Impfzentrum im OSZ in Neuruppin letztmalig ein vom Landkreis angebotenes spezielles Impfangebot für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Danach wird dieses zentrale Angebot aufgrund der geringen Nachfrage eingestellt und ausschließlich an die Kinderarztpraxen in der Region übergeben, teilte die Kreisverwaltung mit.

Impfungen in Neuruppin und Wittstock

Familien aus dem Raum Wittstock können sich für die Impfungen u.a. an die Praxis Kinderchirugie Wittstock/Dosse von Ermine Varol-Mundt (Sonnenweg 2a in 16909 Wittstock/Dosse) wenden. Außerdem bietet die Kinderarztpraxis Dr. med Kissner und Kissner (Heinrich-Raus-Straße 14a, 16816 Neuruppin) ab 1. April freitags spezielle Zeitfenster für diese Impfungen an, informierte die Kreisverwaltung weiter.

Zu allen Impfungen sind ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte, das Impfbuch (falls vorhanden) und möglichst auch die ausgefüllten Formulare zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen, die auf www.brandenburg-impft.de zu finden sind, mitzubringen. Das Vorhandensein aller Dokumente und Formulare spart vor Ort viel Zeit und reduziert mögliche Warteschlangen.

Weiterhin gibt es vom Kreis OPR Impfangebote für Erwachsene

Aktuelle Informationen zu den Impfangeboten des Landkreises OPR finden Interessierte unter https://www.ostprignitz-ruppin.de/Informationen/Corona-Infos/Impfungen/. Wer Fragen zu den Corona-Impfungen hat, nutzt bitte folgende Hotline des Landkreises OPR: 0339/6 88 53 20. Diese ist montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 14.30 Uhr erreichbar.

Weiterhin gibt es für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren sowie für Erwachsene regelmäßige Impftermine sowie extra Impfaktionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Hier geht es zu den aktuellen Impfangeboten im Landkreis für Impflinge ab zwölf Jahren und Erwachsene.

Von MAZonline