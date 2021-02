Ölspur durch Neuruppin führt zum Täterauto

Neuruppin

Ein Auto beschädigte in der Nacht zu Montag gegen 0.40 Uhr vier im Boden eingelassenen Pfostenanker auf dem Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums in der Neuruppiner Junckerstraße.

Unfallauto knapp drei Stunden später gefunden

Polizisten fanden anhand einer Ölspur und abgerissener Fahrzeugteile gegen 3.30 Uhr den Verursacher. Der Wagen – ein VW – stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht in der Fehrbelliner Straße. Die Schäden am Fahrzeug stimmten mit denen an den Pollern auf dem Parkplatz überein.

Fahrzeughalter streitet ab, gefahren zu sein

Der 38 Jahre alte Fahrzeughalter sagte der Polizei, er selbst habe den Schaden nicht verursacht. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Die Feuerwehr beseitigte die Ölspur.

