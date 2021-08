Neuruppin/Wildberg

Die landesweite Aktion der offenen Ateliers hat es möglich gemacht: Mit einigen Monaten Verspätung gab es am Wochenende die Gelegenheit, Einblick zu nehmen in das Schaffen und Wirken der Künstler im Land Brandenburg und damit auch der Kunstschaffenden im Ruppiner Land.

Mit dabei war auch wieder der Neuruppiner Kunsttherapeut und Bildhauer Jens Kanitz. In seiner Werkstatt im Neuruppiner Ortsteil Gildenhall konnten die mehr als 80 Besucher nicht nur die originellen Kunstobjekte bestaunen, sondern sich auch gleich bei Kaffee und Kuchen mit Kanitz über die gezeigten Exponate austauschen.

Beliebte Aktion: Die offenen Ateliers in Neuruppin

So erzählte Jens Kanitz unter anderem, wie im Jahr 1993 mit gerade einmal 23 Jahren in einer Werkstatt des damaligen Likörherstellers Hermann Degener seine künstlerische Laufbahn begann. Nach dem Studium der Kunsttherapie von 1994 bis 1999 widmete sich Kanitz vor allem dem Thema Holz in Verbindung mit der Bearbeitung durch Feuer. Aber auch Großskulpturen wie die 2005 vor dem Amtsgericht errichtete Axis Mundi (Kugelbaum) gehören zum Schaffen von Kanitz.

Der Neuruppiner Bildhauer Jens Kanitz in seiner Werkstatt an einer von ihm geschaffenen Sanduhr. Es ist ein Projekt in Verbindung mit einer Thüringer Glasbläserwerkstatt. Quelle: Peter Lenz

Zum ersten Mal beim offenen Atelier dabei war die Wildberger Künstlerin Dagmar Theel. Nachdem sie in den vergangenen Jahren oft andere Ateliers besucht hatte, wollte sie es nun auch einmal selbst ausprobieren, sagt die Künstlerin. Auf die Frage, in welcher Kunstrichtung sie sich sieht, schüttelt Dagmar Theel nur den Kopf und beschreibt sich eher experimentierfreudig und in mehreren Kunstrichtungen zu Hause.

Die Wildberger Malerin Dagmar Theel mit Bildern in Reißtechnik. Quelle: Peter Lenz

Wie sie berichtete, ist es vor allem das Malen mit den verschiedensten Materialien wie beispielsweise Acryl- und Ölfarben oder auch mit Baustoffen wie Beton, Gips, Bitumen und Sand, das ihre Bilder bestimmt. Dabei habe sie vor allem die Reißtechnik für sich entdeckt, wo die Motive in einer Verbindung mit Acryl und Marmormehl aufgerissen und in neue Strukturen gebracht werden.

Beeindruckend ist ihre Collage „Zulassen“ aus Marmormehl, Sand und Paraffin, wo einem scheinbar gleich ein ganzes Dutzend leuchtender Augenpaare entgegenblickt. „Ich arbeite viel in Spiegeltechnik“, sagt Dagmar Theel und zeigt anhand von einigen Exponaten, wie aus einem Gemisch von verlaufenden Farben und Stoffen völlig neue, nicht vorhersehbare, abstrakte Kunstobjekte wie das Bild „Der Motorradfahrer“ entstanden sind. Weitere Objekte der vielseitigen Künstlerin sind Windspiele, Säulen und Skulpturen. Neben Wasserlandschaften konnten die Besucher auf dem Hof in Wildberg auch Blumenmotive und Porträts bestaunen.

Von Peter Lenz