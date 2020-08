Wulkow

Glücklich wirkte Ralf Perschnick am Freitagabend im Ortsbeirat von Wulkow nicht. Die Wulkower wollen so langsam wissen, worauf sie sich in diesem Jahr einstellen müssen: Findet der traditioneller Oldie- und Teilemarkt mit tausenden Besuchern und Händlern aus halb Europa im November statt oder nicht? Perschnick ist Chef der Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft Neuruppin (EAN), die den Oldiebasar seit Langem organisiert.

Auf ihrer Internetseite wirbt die EAN immer noch mit dem Veranstaltungsdatum 6. bis 7. November 2020. Aber ist das unter Corona-Bedingungen überhaupt zu halten?

Einigen Wulkowern wäre es mit Sicherheit recht, wenn das riesige Treffen in ihrem Dorf in diesem Jahr ausfallen würde. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Ärger.

Ralf Perschnick leitet die Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft Neuruppin (EAN). Quelle: Peter Geisler

Den Höhepunkt erreichte der 2019, als durch die verwirrende Verkehrsführung im Dorf und täglich wechselnde Einbahnstraßen während des Teilemarktes nicht einmal die Einwohner noch wussten, wie sie mit dem Auto aus Wulkow herauskommen sollten.

„Ich gehören nicht zu denjenigen, die wollen, dass der Oldiemarkt nicht mehr stattfindet“, stelle Ortsbeirat Sven Deter am Freitagabend ausdrücklich fest. Ortsvorsteherin Janett Mussel stimmte ihm zu.

Eine Entscheidung, ob der Oldie- und Teilemarkt 2020 stattfindet, ist noch nicht gefallen. Soll er wie geplant stattfinden, soll er verschoben werden, soll er ganz abgesagt werden? „Alle Optionen sind noch möglich“, sagt Ralf Perschnick. Die EAN plane zunächst weiter, als würde es bei geplanten Termin Angang November bleiben.

Mit nur 1000 Menschen zeitgleich ist der Oldiemarkt unmöglich

450 Händler kamen 2019 für den Markt nach Wulkow, dazu rund 8000 Besucher. So eine große Veranstaltung scheint momentan kaum denkbar. Die Landesregierung hat erst vor wenigen Tagen das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis mindestens zum 31. Oktober bestätigt.

Ein Oldiemarkt mit 1000 Menschen auf dem Platz?„Das ist nicht möglich“, sagt der EAN-Geschäftsführer ganz klar. Schon die Händler mit Helfern, Imbissanbieter und EAN-Mitarbeiter bringen es fast auf diese Zahl. Da bliebe für Besucher unter den jetzigen Corona-Schutzvorschriften kaum noch Raum.

Für die EAN dürfte die Entscheidung sehr schwer sein. Der Oldiebasar bedeutet zwar viel Aufwand. Er ist aber jedes Jahr eine sehr wichtige Einnahmequelle für das Unternehmen. Die Frage, bis wann eine Entscheidung über die Zukunft des Oldie- und Teilemarktes fallen soll, konnte Ralf Perschnick im Ortsbeirat nicht beantworten.

Von Reyk Grunow