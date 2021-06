Online-Bibliothek in Ostprignitz-Ruppin erweitert ihr Angebot 

Neuruppin

Seit Monatsbeginn stehen Nutzern der Online-Bibliothek Ostprignitz-Ruppin etwa 17.000 kostenlose Kurse zur Verfügung, die die Anbieter Linkedin Learning, Lingua TV, Lecturio und Viwis bereitstellen. Das Angebot ist vorerst für ein Jahr begrenzt, sagte am Dienstag Marie Pangritz, Mitarbeiterin des Kreismedienzentrums in Neuruppin. „Wir wollen sehen, wie das Angebot genutzt wird.

Bei Linkedin Learning handelt es sich um einen Anbieter, der sich auf Videotrainings in den Bereichen Bildbearbeitung, Fotografie, Programmierung und Marketing spezialisiert hat. Lingua TV vermittelt mit Hilfe spezieller Szenen Sprachkenntnisse, während Lecturio Videokurse mit verschiedenen Schwerpunkten bietet, etwa zu Freizeit, Gesundheit und Steuern, aber auch zu Jura, Medizin und zur Persönlichkeitsentwicklung. Bei Viwis können sich Interessierte in den Themenbereichen Führungskompetenz, Kommunikation, Selbstmanagement und Wissensvermittlung weiter bilden.

Eine App speziell für Kinder

Darüber hinaus wurde auch an Kinder im Grundschulalter gedacht. Für sie gibt es eine zusätzliche App, eKidz, die beim Lesenlernen sowie beim Spracherwerb hilft. Für die kosten- und werbefreie Nutzung muss diese App lediglich im Google Play Store oder im App Store herunter geladen und sich mit den Zugangsdaten für die Online-Bibliothek eingeloggt werden.

Ende 2020 gab es bei der Online-Ausleihe in Ostprignitz-Ruppin knapp 21.000 Ausleihen, in diesem Jahr waren es bis Mai mehr als 6000 Nutzer, sagte Anke Unkenholt. Sie ist für die Kreisvolkshochschule, das Medienzentrum und die Kreisbibliothek verantwortlich.

Auch die Stadtbücherei Fehrbellin ist Kooperationspartner

Die Online-Bibliothek in Ostprignitz-Ruppin war im Januar 2014 mit sieben Kooperationspartnern ins Leben gerufen worden, den Bibliotheken in Heiligengrabe, Kyritz, Neuruppin, Neustadt (Dosse), Rheinsberg, Wittstock und Wusterhausen. Seit September 2020 gehört auch die Stadtbücherei Fehrbellin zu den Partnern. Unterstützt wird die Online-Bibliothek, für die das Medienzentrum die Inhalte besorgt, unter anderem vom Förderverein für öffentliche Bibliotheken in Ostprignitz-Ruppin, der Stiftung des Landkreises, der Sparkasse, den Ruppiner Kliniken und dem Unternehmen Alisch-Recycling.

Das kostenlose Zusatzangebot zum E-Learning wurde durch das Förderprogramm Wissenswandel möglich, das im Herbst der Bund aufgelegt hat. av

Von Andreas Vogel