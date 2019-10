Ortsbeirat spricht sich für Parkplatzneubau aus

Fehrbellin

Seit gut zwei Jahren diskutiert der Ortsbeirat der Gemeinde Fehrbellin über eine Neugestaltung der Parkfläche am Sportplatz, jetzt kommt Bewegung in die Sache: Am Dienstag sprach sich der Ortsbeirat für einen Umbau aus.

Den hat der Platz bitter nötig: „Die alte Schotterfläche am Sportplatz wird viel genutzt“, erklärt Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck, „dadurch verliert der Platz immer mehr an Substanz.“ Zudem würden durch die Glascontainer am südlichen Ende des Platzes immer wieder Glasscherben herumliegen. Eine Gefahr für die Reifen der Autofahrer und Kinder, die auf dem angrenzenden Spielplatz spielen.

Die Pläne für den Umbau des Parkplatzes in Fehrbellin werden konkret: 20 Parkbuchten sollen ab 2020 am Sportplatz gebaut werden. Quelle: Feliks Todtmann

Tannen müssen gefällt werden

Die Mitglieder des Ortsbeirats mussten bei einem Ortstermin am Dienstag aus drei Entwürfen eines Potsdamer Planungsbüros auswählen: In einer früheren Fassung waren 14 bis 15 neue Parkplätze für rund 80.000 Euro geplant. Nach dem am Dienstag favorisierten Entwurf sollen nun 20 Parkbuchten gebaut werden – veranschlagte Kosten: rund 100.000 Euro.

Die Mehrkosten entstehen vor allem durch das Fällen zweier Tannen am nördlichen Rand des Platzes. So soll mehr Fläche für den Parkplatz geschaffen werden. Die Bäume können nach Angaben der Gemeinde bis Februar 2020 noch ohne Genehmigung gefällt werden. Als Ausgleich will der Ortsbeirat Schatten spendende Laubbäume auf dem Kinderspielplatz pflanzen lassen.

Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen

Die am Dienstag diskutierten Pläne für den Umbau sehen ein Rondell mit Schrägparkplätzen vor. In der Mitte soll ein Graben für die Entwässerung der Fläche sorgen. Dessen Abfluss sorgt zudem auch für die Entwässerung der anliegenden Straße Am Sportplatz: Hier hatte sich in einer Senke oft Regenwasser stark angestaut. „Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Ortsvorsteher Sternbeck.

Die endgültige Entscheidung über die Bauarbeiten trifft die Gemeindevertretung am Donnerstag. Eine Ausschreibung des Auftrags soll zeitnah erfolgen. Im nächsten Jahr soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Von Feliks Todtmann